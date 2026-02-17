Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Укрепить иммунитет без аптечных препаратов возможно — для этого необходимо поддерживать сбалансированный рацион, соблюдать режим сна и отдыха, а также регулярно заниматься физической активностью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. 

Девушка на больничном
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на больничном

По словам специалиста, укрепление иммунитета не требует обязательного использования препаратов. Если человек чувствует себя здоровым, достаточно уделить внимание образу жизни и питанию. Медикаменты применяются только по показаниям, после обследования и консультации врача.

"Иммунную систему можно поддерживать естественным путем, без лекарств. Если организм здоров, достаточно наладить питание, сон и физическую активность. Любые иммуностимуляторы нужно использовать только после обследования, чтобы понимать, что именно требует коррекции. При правильном режиме иммунитет сам справляется с сезонными нагрузками, без внешнего вмешательства", — пояснил врач.

Он отметил, что основу сильного иммунитета составляют свежие продукты и сбалансированное питание. Важно включать в рацион не только фрукты и овощи, но и мясо, рыбу, яйца — они содержат необходимые витамины и микроэлементы.

"Есть несколько естественных способов укрепить иммунитет. Это разнообразное питание со свежими продуктами, полноценный сон, физическая активность и закаливание. Контрастный душ может быть частью этого процесса, но сам по себе эффекта не даст. Только сочетание питания, движения и отдыха формирует устойчивость организма к заболеваниям", — заключил Болибок.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
