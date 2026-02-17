Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Рассеянность и ощущение "тумана" в голове часто воспринимаются как неизбежное последствие усталости. Но специалисты отмечают: в некоторых случаях внимание и работоспособность можно поддержать за счет питания. О продуктах, которые помогают улучшить концентрацию и подпитывают мозг, рассказала нутрициолог и диетолог Ольга Ромашина.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Рыба и ягоды как топливо для мозга

По словам эксперта, для повышения концентрации важно регулярно включать в рацион продукты, которые поддерживают когнитивные функции. В первую очередь речь идет о жирной рыбе, богатой полезными жирами, которые необходимы для работы нервной системы.

"К таким продуктам относятся жирная рыба, например, лосось, богатая Омега-3 кислотами, и ягоды, особенно черника, в ней высокое содержание антиоксидантов", — рассказала диетолог Ольга Ромашина.

Ромашина уточнила, что антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, помогают защищать клетки организма. А Омега-3 жирные кислоты, которыми богаты лосось и другие виды жирной рыбы, считаются важным элементом питания для поддержки мозга и нервной системы.

Орехи, шоколад и витаминная поддержка

Отдельное внимание специалист уделила продуктам, которые улучшают кровоснабжение мозга. В их числе — орехи, семена и темный шоколад. Эти продукты содержат витамин Е и флавоноиды, которые могут положительно влиять на процессы, связанные с мозговой активностью.

Эксперт отметила, что такой набор продуктов часто воспринимается как перекус, но на практике он способен играть более значимую роль. Ромашина подчеркнула, что важно не только наличие полезных элементов, но и регулярность питания.

По словам диетолога, подобные продукты помогают организму справляться с нагрузкой, особенно если человек испытывает хроническую усталость или сталкивается с необходимостью длительной концентрации. Об этом сообщает NewsInfo.

Яйца, зелень и вода: простые решения для концентрации

В перечень полезных для внимания продуктов Ромашина включила яйца, подчеркнув их ценность как источника холина. Также она напомнила о важности зеленых овощей, среди которых назвала шпинат и брокколи.

Диетолог добавила, что концентрация напрямую зависит и от водного баланса. Она подчеркнула: даже при хорошем рационе недостаток жидкости может ухудшать общее самочувствие и снижать работоспособность.

"Из напитков лучше всего подходит чистая вода для гидратации, а также кофе или зеленый чай в умеренных дозах для временного бодрящего эффекта", — говорит эксперт.

Сон и питание как основа когнитивного баланса

Ромашина также напомнила, что одних продуктов недостаточно, если человек постоянно недосыпает или питается несбалансированно. По ее словам, концентрация внимания зависит от общего режима, включая достаточное время сна и привычки в питании.

Эксперт подчеркнула: поддержка мозга — это не разовая мера, а комплексный подход. Он включает продукты, содержащие полезные жиры, антиоксиданты и витамины, а также регулярный питьевой режим и разумное потребление бодрящих напитков.

При этом специалист отметила, что умеренность и баланс остаются ключевыми условиями сохранения ясности мышления и устойчивого внимания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
