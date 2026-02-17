Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами

Телемедицина становится все более востребованным форматом медицинской помощи, позволяя экономить время и снижать риск повторного заражения, но при этом требует особой осторожности из-за возможных ошибок в постановке диагноза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что врачи и пациенты позитивно оценивают возможность проведения телемедицинских консультаций в национальном мессенджере MAX, в том числе с целью дистанционного закрытия больничных.

По словам Беляевой, телемедицина действительно имеет целый ряд преимуществ и может стать удобным дополнением к традиционным медицинским приемам. Особенно полезна она в ситуациях, когда пациент уже идет на поправку и не нуждается в личном осмотре врача. Такой формат, по мнению специалиста, помогает избежать очередей в поликлинике, экономит время и снижает риск повторного заражения.

"В плане закрытия больничных это достаточно безопасно. Если человек уже после простудного заболевания выздоровел, у него все хорошо, почему бы не отпустить его дистанционно? Это экономит время и снижает риск повторного заражения, ведь люди часто приходят в поликлинику только ради оформления документов. К тому же медицинские учреждения нередко перегружены, и дистанционный формат помогает разгрузить врачей", — пояснила она.

При этом врач подчеркнула, что телемедицина не может полностью заменить очный прием. По ее словам, дистанционное консультирование несет риски, если пациент неправильно описывает симптомы или не может передать врачу важные детали, что способно привести к осложнениям.

"Телемедицина — это удобный инструмент, но не панацея. Если у человека остаются жалобы, лучше встретиться с врачом лично, чтобы пройти осмотр и при необходимости назначить обследования. Даже при диспансеризации важно личное участие врача: иногда жалоб нет, но специалист может заметить ранние проявления болезни и вовремя скорректировать лечение. В некоторых случаях это может сыграть решающую роль в предупреждении серьезных осложнений", — заключила Беляева.