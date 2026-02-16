Красивый яд на прилавке: почему блестящие сухофрукты могут уничтожить ваш желудок

Яркие, блестящие сухофрукты на прилавке выглядят особенно аппетитно, но именно такой внешний вид может стать тревожным сигналом для покупателя. Нутрициологи предупреждают: полезный продукт способен превратиться в раздражитель для желудка, если выбрать его неправильно.
По словам интегративного нутрициолога Юлии Шараповой, сухофрукты в целом благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Они содержат витамины, минералы и ферменты, которые помогают пищеварению и стимулируют кишечник.
Нутрициолог отмечает, что особенно выраженным эффектом обладают инжир и чернослив. Первый содержит большое количество ферментов, а второй активно стимулирует работу кишечника.
"Сухофрукты — это в целом полезный продукт, если подходить к нему с осторожностью. В целом для ЖКТ они полезны, так как содержат много витаминов, минералов, улучшают пищеварение", — отметила Юлия Шарапова.
При этом эксперт подчеркнула, что перед употреблением сухофрукты желательно замачивать. Это делает продукт более мягким и щадящим для организма.
Шарапова предупреждает, что людям с заболеваниями желудка стоит быть осторожнее. При язве, эрозиях и гастрите сухофрукты могут усиливать неприятные симптомы, так как способны повышать кислотность и стимулировать выработку желудочного сока.
По словам специалиста, в таких случаях продукт лучше употреблять в небольших количествах и внимательно следить за реакцией организма. Даже полезные компоненты могут стать фактором раздражения, если слизистая желудка уже воспалена. Об этом сообщает EcoSever.
Отдельно нутрициолог обратила внимание на внешний вид сухофруктов. По ее словам, слишком яркий цвет и блеск могут быть признаком обработки и добавок.
"Выбираем продукт, который не яркий, пусть не очень красивый, чтобы он имел более-менее естественный цвет", — пояснила Юлия Шарапова.
Также эксперт рекомендовала избегать сухофруктов с добавленным сахаром, поскольку такие продукты теряют часть своей пользы и могут повышать калорийность рациона.
Если проблем со здоровьем нет, Шарапова советует придерживаться умеренности. По ее словам, допустимая норма составляет 20-30 граммов сухофруктов в день. Для фиников ограничение еще строже — достаточно одной-двух штук.
Эксперт отмечает, что сухофрукты могут быть полезной частью рациона, но только при правильном выборе и разумном употреблении.
