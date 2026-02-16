Красивый яд на прилавке: почему блестящие сухофрукты могут уничтожить ваш желудок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Яркие, блестящие сухофрукты на прилавке выглядят особенно аппетитно, но именно такой внешний вид может стать тревожным сигналом для покупателя. Нутрициологи предупреждают: полезный продукт способен превратиться в раздражитель для желудка, если выбрать его неправильно.

Ассорти сухофруктов на деревянной доске
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ассорти сухофруктов на деревянной доске

Чем сухофрукты полезны для пищеварения

По словам интегративного нутрициолога Юлии Шараповой, сухофрукты в целом благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Они содержат витамины, минералы и ферменты, которые помогают пищеварению и стимулируют кишечник.

Нутрициолог отмечает, что особенно выраженным эффектом обладают инжир и чернослив. Первый содержит большое количество ферментов, а второй активно стимулирует работу кишечника.

"Сухофрукты — это в целом полезный продукт, если подходить к нему с осторожностью. В целом для ЖКТ они полезны, так как содержат много витаминов, минералов, улучшают пищеварение", — отметила Юлия Шарапова.

При этом эксперт подчеркнула, что перед употреблением сухофрукты желательно замачивать. Это делает продукт более мягким и щадящим для организма.

Кому сухофрукты могут навредить

Шарапова предупреждает, что людям с заболеваниями желудка стоит быть осторожнее. При язве, эрозиях и гастрите сухофрукты могут усиливать неприятные симптомы, так как способны повышать кислотность и стимулировать выработку желудочного сока.

По словам специалиста, в таких случаях продукт лучше употреблять в небольших количествах и внимательно следить за реакцией организма. Даже полезные компоненты могут стать фактором раздражения, если слизистая желудка уже воспалена. Об этом сообщает EcoSever.

Как выбрать сухофрукты и не ошибиться

Отдельно нутрициолог обратила внимание на внешний вид сухофруктов. По ее словам, слишком яркий цвет и блеск могут быть признаком обработки и добавок.

"Выбираем продукт, который не яркий, пусть не очень красивый, чтобы он имел более-менее естественный цвет", — пояснила Юлия Шарапова.

Также эксперт рекомендовала избегать сухофруктов с добавленным сахаром, поскольку такие продукты теряют часть своей пользы и могут повышать калорийность рациона.

Сколько сухофруктов можно есть без вреда

Если проблем со здоровьем нет, Шарапова советует придерживаться умеренности. По ее словам, допустимая норма составляет 20-30 граммов сухофруктов в день. Для фиников ограничение еще строже — достаточно одной-двух штук.

Эксперт отмечает, что сухофрукты могут быть полезной частью рациона, но только при правильном выборе и разумном употреблении.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
