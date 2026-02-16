Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой

Эмоциональная близость основана на доверии, уважении и умении делиться чувствами без страха быть осужденным, тогда как эмоциональная зависимость проявляется в тревоге, страхе потерять партнера и постоянной потребности в его одобрении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Фото: freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разговор на фоне ревности

Психолог отметила, что люди нередко принимают эмоциональную зависимость за проявление близости, хотя между ними существует принципиальная разница. В здоровых отношениях человек может делиться чувствами и принимать решения самостоятельно, не опасаясь реакции партнера. В зависимости же присутствует тревога, внутренний контроль и страх быть непонятым.

"Эмоциональная близость характеризуется тем, что человек может испытывать переживания и делиться ими с близким. А при зависимости человек начинает взвешивать — как отреагирует партнер, что можно говорить, а что нет. Если, прежде чем обратиться за поддержкой, он думает, чем ему это может грозить, речь уже идет не о близости, а о зависимости. В таких отношениях невозможно быть по-настоящему открытым", — сказала Леонова.

Психолог подчеркнула, что ключевой признак эмоциональной зависимости — неспособность принимать решения без одобрения партнера. Нередко это сопровождается заниженной самооценкой и страхом одиночества. Человек боится остаться без отношений, даже если они приносят боль, потому что не чувствует внутренней устойчивости.

"Нестабильная самооценка делает человека зависимым от чужих оценок. Он ищет одобрения партнера, не решается действовать самостоятельно и болезненно реагирует на критику. В норме взрослый человек опирается на собственное мнение, но при зависимости любое неодобрение способно выбить из равновесия. Тогда человек старается заслужить похвалу, иногда ценой собственных границ", — пояснила эксперт.

По словам Леоновой, выйти из зависимых отношений непросто, ведь человек часто сам бессознательно выбирает такую модель. Это требует времени, внутренней работы и внешней поддержки. Психолог добавила, что путь к выздоровлению начинается с восстановления самоценности и способности быть на равных с партнером.

"Человек не просто так попадает в зависимые отношения — его психологический профиль подталкивает его к этому. Чтобы выйти из них, нужна внешняя поддержка и внутренняя опора — та самая адекватная самооценка, которая позволяет ценить себя и строить отношения на равных. Без этого ресурсов для изменений просто не хватает. Работа над собой — необходимое условие, чтобы такие отношения больше не повторялись", — заключила психолог.