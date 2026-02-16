Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Инсулинорезистентность изначально является естественным механизмом, который помогает организму обеспечивать себя энергией в условиях временного дефицита питания, однако при ожирении она превращается в патологическое состояние. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Девушка держится за живот
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держится за живот

По словам врача, инсулинорезистентность в норме помогает поддерживать энергетический баланс организма. Когда человек не ест в течение нескольких часов, включаются внутренние механизмы расщепления белков и жиров, что обеспечивает организм энергией и не позволяет ему испытывать выраженное чувство голода.

"Инсулинорезистентность — это физиологическое состояние, которое помогает обеспечивать организм энергией в условиях недостатка углеводов. Благодаря этому запускаются другие механизмы, когда расщепляется белок и жир, чтобы покрыть энергетические нужды. Но когда у человека развивается ожирение, особенно абдоминальное, эти механизмы дают сбой, и инсулинорезистентность из физиологической превращается в патологическую", — пояснил Барсуков.

Он отметил, что при выраженном абдоминальном ожирении риск нарушений углеводного обмена значительно возрастает. Простым способом заподозрить проблему может стать измерение окружности талии: у женщин норма — до 80 сантиметров, у мужчин — до 94. Превышение этих показателей свидетельствует о высоком риске развития патологической инсулинорезистентности.

"Без коррекции инсулинорезистентности повышается риск серьезных осложнений. Это состояние ускоряет развитие сахарного диабета второго типа и провоцирует сосудистые нарушения. Инсулинорезистентность способствует формированию хронического воспаления, которое усиливает атеросклеротические процессы и повышает вероятность инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу, чтобы выявить проблему и начать коррекцию на ранней стадии", — заключил Барсуков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
