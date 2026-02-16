Головная боль возвращается снова и снова: ошибка, из-за которой мигрень становится сильнее

Отсутствие лечения мигрени со временем приводит к учащению и усилению приступов боли, а бесконтрольный прием лекарств способен вызвать лекарственно-индуцированную головную боль. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

По словам специалиста, если мигрень не лечить, заболевание прогрессирует — приступы становятся чаще, а боль сильнее. Невролог подчеркнул, что терпеть боль недопустимо: только врач может определить причину и подобрать терапию, которая предотвратит развитие хронических форм заболевания.

"Самое главное последствие — это ухудшение течения болезни. Если мигрень не лечится, приступы учащаются, и усиливается интенсивность боли. А еще опасно неправильно лечить мигрень, например, принимать обезболивающие без назначения врача. В таком случае можно заработать лекарственно-индуцированную головную боль. Если человек принимает больше десяти таблеток в месяц, уже можно заподозрить это состояние", — объяснил Соков.

Соков отметил, что при появлении симптомов мигрени важно не откладывать визит к врачу. По его словам, только специалист способен определить причину боли и подобрать безопасное лечение, позволяющее избежать осложнений и поддерживать хорошее качество жизни.