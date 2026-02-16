Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Огурцы по цене золота: найдены 4 дешевых овоща, которые хрустят в салатах еще круче
Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям
Авто превратилось в пылесос для денег: 2 хитрости спасут ваш бюджет от разорения
Сборы за 60 минут: пошаговый алгоритм, как сорваться в отпуск без хаоса и стресса
Тяга к сладкому пропадает сама: одно изменение в рационе убивает желание тянуться к конфетам
Умный фитнес-2026: какой единственный критерий доказывает пользу вашего занятия
Украина как инструмент, Европа как рычаг: в Мюнхене расставили акценты в политике против РФ
Рост тарифов ЖКУ хотят заморозить до 2028 года: какую судьбу ждет новая инициатива

Головная боль возвращается снова и снова: ошибка, из-за которой мигрень становится сильнее

Здоровье

Отсутствие лечения мигрени со временем приводит к учащению и усилению приступов боли, а бесконтрольный прием лекарств способен вызвать лекарственно-индуцированную головную боль. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Усталость
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

По словам специалиста, если мигрень не лечить, заболевание прогрессирует — приступы становятся чаще, а боль сильнее. Невролог подчеркнул, что терпеть боль недопустимо: только врач может определить причину и подобрать терапию, которая предотвратит развитие хронических форм заболевания.

"Самое главное последствие — это ухудшение течения болезни. Если мигрень не лечится, приступы учащаются, и усиливается интенсивность боли. А еще опасно неправильно лечить мигрень, например, принимать обезболивающие без назначения врача. В таком случае можно заработать лекарственно-индуцированную головную боль. Если человек принимает больше десяти таблеток в месяц, уже можно заподозрить это состояние", — объяснил Соков.

Соков отметил, что при появлении симптомов мигрени важно не откладывать визит к врачу. По его словам, только специалист способен определить причину боли и подобрать безопасное лечение, позволяющее избежать осложнений и поддерживать хорошее качество жизни.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Бетонная классика ушла в сторону: новая отмостка выдерживает годы дождей и морозов
Недвижимость
Бетонная классика ушла в сторону: новая отмостка выдерживает годы дождей и морозов
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Новости спорта
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Последние материалы
Европейские компании стали реже сворачивать бизнес в России
Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии
Авто превратилось в пылесос для денег: 2 хитрости спасут ваш бюджет от разорения
Сборы за 60 минут: пошаговый алгоритм, как сорваться в отпуск без хаоса и стресса
Масленица проверяет желудок: сколько блинов можно съесть без удара по здоровью
Тяга к сладкому пропадает сама: одно изменение в рационе убивает желание тянуться к конфетам
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой
Вечером — драматично, днём — нежно: эта тушь вытесняет чёрный и подчеркивает взгляд
Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.