Тяга к сладкому пропадает сама: одно изменение в рационе убивает желание тянуться к конфетам

Снизить тягу к сладкому можно с помощью сбалансированного рациона, в котором достаточно медленных углеводов, овощей и фруктов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.

Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio Девушка

По словам специалиста, если человек просто любит сладкое, а не страдает от заболеваний, тягу можно скорректировать за счет рациона. Организм должен получать достаточно сложных углеводов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови. Для этого в питании важно использовать крупы в натуральном виде, овощи и фрукты, а не обработанные продукты и сладости.

"Если человек здоров, и тяга к сладкому не обусловлена какой-то патологией, то снизить тягу можно, насытив рацион медленными углеводами. Обязательно должны быть крупы в натуральном виде, не хлопья, а зернышками. Обязательно должно быть много овощей и фруктов. Тогда организм получает достаточно углеводов, и по сути у него не будет тяги к сладкому", — пояснила Белоусова.

Однако, отметила диетолог, не всегда дело только в питании. У некоторых людей любовь к сладкому формируется как способ порадовать себя или снять стресс, особенно если это закрепилось с детства. В таких случаях скорректировать поведение можно самостоятельно или с помощью психолога.

"Очень часто это люди стрессовые, которые сладким себя радуют, утешают, награждают. Этот момент можно прорабатывать самостоятельно, но гораздо эффективнее с психологом. Если же тяга к сладкому постоянная и сильная, стоит проверить уровень глюкозы, инсулина, хрома и железа, ведь дефициты этих веществ могут вызывать непреодолимое желание есть сладкое", — добавила диетолог.

Белоусова подчеркнула, что стойкая тяга к сладкому может быть связана с преддиабетом или нарушением обмена веществ. Поэтому прежде чем бороться с этой привычкой, важно понять, не является ли она сигналом о проблемах со здоровьем.