Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой

Умеренная самокритика способствует личностному росту и самореализации, но чрезмерная может разрушать психику и мешать человеку жить. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, психоаналитик, кандидат социологических наук, директор центра "Личность" (г. Москва) Людмила Полянова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Как защититься от внутреннего критика

Она объяснила, что здоровая самокритика является важным механизмом развития личности. Она помогает человеку объективно оценивать свои поступки и стремиться к улучшению, однако важно, чтобы этот процесс оставался в пределах нормы.

"Если самооценка находится в пределах нормы, это прекрасно. Она является одним из ключевых механизмов, обеспечивающих успешность человека — в самореализации, профессиональной сфере, семейных и личных отношениях. Однако как завышенная, так и заниженная самооценка свидетельствует о внутреннем дисбалансе. В психоанализе это связано с нарушением взаимодействия эго и суперэго, которые формируют внутреннюю цензуру и систему самоконтроля", — пояснила Полянова.

Полянова подчеркнула, что человек не может самостоятельно определить, где проходит граница между здоровой и избыточной самокритикой. Это могут заметить только близкие, а оценить состояние способен специалист. Она добавила, что при первых признаках внутреннего дискомфорта важно не пытаться разобраться самостоятельно, а обратиться за помощью.

"Если что-то беспокоит, надо обращаться к специалисту и не заниматься самолечением. Человек сам не может оценить, излишняя ли у него самокритика или наоборот — это могут заметить только окружающие. Если он слышит от близких, что постоянно себя недооценивает, а внутри он не чувствует собственной ценности, значит, есть проблема. Сейчас часто говорят о синдроме самозванца, но решить его невозможно одной фразой — это требует серьезной работы с психикой", — заключила Полянова.