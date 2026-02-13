Каждая бессонная ночь оставляет след: ваше сердце лишается главной защиты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Недостаток сна оказывает прямое влияние на работу сердца и сосудов, нарушая естественные механизмы восстановления организма и повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

По словам Кудинова, полноценный сон играет ключевую роль в поддержании нормальной работы сердца и сосудов. Во время глубоких стадий сна организм переходит в состояние отдыха: снижаются частота пульса и артериальное давление, сосуды расширяются, а сердечно-сосудистая система восстанавливается. Если же сон короткий, прерывистый или поверхностный, этот процесс нарушается, что со временем может привести к хроническому повышению давления и серьезным осложнениям.

"Когда сон полноценный и глубокий, у человека снижаются пульс и артериальное давление — за это отвечает вегетативная нервная система. Но если сон поверхностный, короткий или сопровождается частыми пробуждениями, активизируется симпатическая нервная система, которая, наоборот, все возбуждает. В итоге давление и пульс ночью не снижаются, сосуды не расслабляются, и это постепенно формирует артериальную гипертензию. Со временем такое состояние может привести к инсульту или инфаркту", — пояснил он.

Врач отметил, что для молодых и относительно здоровых людей бессонная ночь не представляет серьезной опасности, однако с возрастом ситуация меняется. У людей старше 40 лет, особенно при уже имеющейся гипертонии, хроническое недосыпание значительно повышает риск сердечно-сосудистых катастроф. Постоянный дефицит сна нарушает регуляцию артериального давления, увеличивает нагрузку на сердце и ускоряет развитие заболеваний сосудов.

"Недостаток сна — это накопительный процесс, который разрушает организм постепенно. Если человек долгое время не высыпается, системы саморегуляции перестают работать так, как должны, и повышается риск раннего возникновения гипертонии, инсульта или инфаркта. Первые тревожные признаки — неудовлетворенность качеством сна, чувство разбитости и дневная сонливость. При появлении таких симптомов важно обратиться к сомнологу и не откладывать обследование", — заключил Кудинов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
