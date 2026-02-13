Проказа двигается в Россию: опасность болезни кроется вне статистики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Проказа способна годами протекать бессимптомно и распространяться при отсутствии медицинского контроля, отметил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. О рисках завоза инфекций в Россию при массовой миграции врач рассказал в эфире Pravda.Ru.

Мужчина кашляет
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кашляет

Воробьев отметил, что при массовом въезде мигрантов из южных стран возрастает вероятность завоза инфекционных заболеваний, в том числе проказы.

"Да, она не очень тяжелая, да, ее можно лечить, это болезнь, похожая на туберкулез. Но, как и туберкулез, проказа имеет очень неприятную особенность — длительный период бессимптомного течения. 10–15 лет человек внешне здоров, но при этом выделяет возбудителя и заразен", — сказал профессор.

По его словам, официальная статистика фиксирует ограниченное число случаев, однако реальное количество заболевших может быть выше. Он подчеркнул, что при массовом въезде людей из южных стран необходимо предусматривать медицинский контроль.

"Официально у нас, я посмотрел статистику, зарегистрировано до 200 случаев. Но думаю, многие просто не попадают в статистику. Проказа сейчас может двигаться к нам из южных стран вместе с мигрантами. Насколько мне известно, никаких анализов никто не сдает. Поэтому, конечно, когда мы завозим в Россию миллионы людей, нужно ставить какой-то медицинский фильтр для них", — заявил врач.

Полная запись разговора с Павлом Воробьевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
