Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией

Электричество в ванной может обернуться трагедией за считаные секунды. В Красногорске 14-летняя девочка получила тяжёлую электротравму во время обычных водных процедур, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Причиной инцидента стала зарядка телефона, подключённая к портативному устройству в непосредственной близости от воды.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Врачи в больнице

Как произошёл несчастный случай

По данным ведомства, во время купания у школьницы почти разрядился мобильный телефон. Она подключила его к портативному зарядному устройству и продолжила пользоваться гаджетом, не выходя из ванной. В какой-то момент на провод попала вода, что привело к поражению электрическим током.

После удара током девочка потеряла сознание. В таком состоянии её обнаружили родители, которые немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в приёмное отделение Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в состоянии средней тяжести.

Состояние пациентки и действия врачей

Врачи зафиксировали у подростка характерные последствия электротравмы.

"В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний — это внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга. Обычно через 4-5 дней у пациентов после полученной электротравмы могут наблюдаться нарушения ритма сердца. При поступлении девочку осмотрела бригада врачей в составе травматолога, кардиолога, реаниматолога и педиатра", — рассказала заведующая кардиологическим отделением Детского центра имени Рошаля Альфия Дроздова.

Медики обработали ожоговые раны и госпитализировали пациентку в кардиологическое отделение. Там специалисты провели комплексную оценку внутрисердечной гемодинамики, чтобы исключить скрытые осложнения и определить тактику терапии. По результатам обследования изменений со стороны сердца выявлено не было.

Состояние девочки стабилизировалось, угроза жизни устранена. После завершения наблюдения и лечения её выписали из стационара, сейчас здоровью подростка ничего не угрожает — сообщает "Вести Подмосковья".