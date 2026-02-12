Питание — не старт, а середина: что нужно изменить, чтобы лишний вес начал уходить

Лишний вес далеко не всегда связан только с перееданием или низкой физической активностью. В ряде случаев организм начинает набирать килограммы из-за гормональных нарушений, и тогда стандартные советы "меньше есть и больше двигаться" работают плохо или дают медленный результат.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Почему гормональный вес не имеет одной причины

Эндокринолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова объясняет, что гормональный набор веса не является единым диагнозом. По ее словам, причин может быть несколько, и они отличаются механизмом воздействия на организм.

"Гормонов у нас двести сорок. Поэтому вес, который связан с инсулином, глюкогоном, инсулинорезистентностью и гиперинсулиномией это одна проблема", — отметила эндокринолог Анна Гончарова.

Она добавила, что если набор веса связан с жировой болезнью печени и нарушением выработки гормонов, включая альдостерон, то речь идёт о другом типе нарушений. Отдельной причиной может быть повышенный пролактин, и в этом случае схема лечения также будет иной.

Таким образом, подход к снижению веса зависит от конкретного гормонального сбоя, а универсального решения не существует.

Лечение начинается с обследования, а не с диеты

Гончарова подчёркивает, что ключевой шаг — найти врача и пройти плановое обследование. Только после оценки гормонального статуса можно говорить о корректной стратегии похудения. При этом неправильная сдача анализов способна исказить результаты и привести к ошибочным выводам.

"Сдайте анализ крови на гормоны с учётом фаз менструального цикла, если женщина. Если мужчина, обязательно до одиннадцати часов дня с учётом биологических ритмов, секреции гормонов, желательно натощак", — предупредила Анна Гончарова.

Врач отметила, что на показатели могут влиять сон и эмоциональное состояние. Нарушение качества сна и стресс способны дать ложно-положительные результаты и исказить гормональную картину.

Питание и спорт остаются обязательной частью лечения

По словам специалиста, вне зависимости от причины гормонального набора веса лечение всегда включает управление питанием и снижение калорийности. Однако конкретное соотношение жиров и углеводов должно подбираться индивидуально — после обследования.

Также важную роль, по мнению Гончаровой, играет регулярная физическая активность. Она рекомендует монотонные кардионагрузки на низком пульсе длительностью более 45 минут, выполняемые ежедневно в течение многих месяцев.

"И обязательно монотонные кардионагрузки на низком уровне пульса, продолжительностью более сорока пяти минут. Плавание, беговая дорожка, велотренажёр и другие упражнения ежедневно на протяжении многих месяцев", — пояснила эндокринолог Анна Гончарова.

Она подчёркивает, что такой подход требует дисциплины, но помогает организму без медикаментозного вмешательства.

Почему результат может быть медленным

Эксперт обращает внимание, что при гормональных нарушениях снижение веса редко бывает быстрым. Организму требуется время, чтобы восстановить обменные процессы и адаптироваться к изменениям. Об этом сообщает EcoSever.

По мнению врача, ключевой принцип лечения — индивидуальный подход и последовательность. Без точного понимания причины лишнего веса диеты и тренировки могут не дать ожидаемого эффекта, а иногда даже усугубить состояние.