Пропустили завтрак — и началось: организм запускает режим, после которого вес летит вверх

Большинство людей заменяют полноценные приемы пищи постоянными перекусами, что постепенно приводит к лишнему весу и проблемам с обменом веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По словам диетолога, современный ритм жизни подталкивает людей к тому, чтобы питаться "на ходу". Из-за спешки и отсутствия завтрака уже с утра организм испытывает дефицит энергии, который человек компенсирует случайными перекусами — чаще всего сладкими.

"У работающего человека, как правило, утром завтрака нет — в лучшем случае кофе, чай, стакан воды. На работе тоже вроде как позавтракать не хочется. Начинаются перманентные перекусывания до обеда — это кофе, чай с печеньем, конфетами, что там есть. Потом легкий обед и опять перекусы до конца рабочего дня, как правило, сладким", — рассказал Калинчев.

Специалист подчеркнул, что выбор перекусов нередко связан с культурными привычками. Так, у россиян и жителей славянских регионов на столе чаще оказываются сладости, а на Кавказе — орехи и сухофрукты. При этом оба варианта могут быть вредными, если употреблять их без меры.

"Что касается кавказской культуры, там очень любят есть на перекусы сухофрукты и орехи — это у всех прямо в офисах лежит. А у славян, так скажем, больше сладостей — печенье, сушки, конфеты, все углеводного типа. Надо учитывать национальный колорит, он вносит свои моменты. Но в итоге и то, и другое приводит к перееданию и избытку калорий", — отметил специалист.

Калинчев считает, что корень проблемы — не сами перекусы, а отсутствие нормального режима питания. Когда человек не завтракает и не обедает, организм привыкает постоянно требовать энергию в виде быстрых углеводов.

"Решение простое — нормальные приемы пищи: завтрак, обед и ужин по классике. Если между ними большие промежутки, то можно добавлять полдник. Если утром нет аппетита, завтрак можно съесть в начале рабочего дня, а вторую его часть — через два-три часа. С обедом можно поступать так же: часть съедать в обеденный перерыв, а остальное — ближе к полднику. Такой режим помогает равномерно распределять питание и поддерживать стабильный уровень энергии", — заключил диетолог.