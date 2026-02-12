Варикоз можно распознать дома: на что обратить внимание до боли и звездочек

Первые проявления варикозной болезни могут быть едва заметны, но при внимательном отношении к себе их можно распознать и предотвратить развитие болезни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.
По словам специалиста, вероятность развития варикоза можно оценить самостоятельно, если знать ключевые факторы риска. Наследственность играет одну из главных ролей: если заболевание есть у родителей или близких родственников, риск повышается в несколько раз.
"Если в семье есть случаи этого заболевания, особенно по женской линии, вероятность его развития значительно выше. Дополнительными факторами риска выступают избыточная масса тела, женский пол, прием гормональных препаратов, а также деятельность, связанная с нагрузкой или травмами ног — например, у спортсменов. Кроме того, у людей с высоким ростом, особенно выше метра восьмидесяти, венозное давление в ногах повышено, что само по себе способствует формированию варикоза", — пояснил Богачев.
Он отметил, что варикоз не начинается внезапно: организм заранее подает сигналы, которые важно не игнорировать. Первые симптомы чаще всего связаны с ощущением усталости или тяжести в ногах даже после привычных нагрузок.
"Одним из первых признаков становится снижение переносимости статических нагрузок. Человек замечает, что ноги начинают уставать быстрее — появляется тяжесть, желание подвигаться, потоптаться на месте. Со временем можно заметить, что венозный рисунок становится несимметричным: на одной ноге сосуды виднее, чем на другой. Это уже указывает на то, что венозная система работает с нарушениями. Венозные сетки и «звездочки» появляются позже, когда процесс заходит дальше", — рассказал врач.
По словам флеболога, при наличии семейной предрасположенности разумно не ждать появления симптомов, а пройти профилактическое обследование. Современная диагностика позволяет выявить нарушения на ранней стадии, даже когда видимых признаков еще нет.
"Если у близких родственников есть варикоз, проще не гадать, а пройти ультразвуковое исследование вен. Оно покажет состояние клапанов и направление кровотока, даже если внешне все кажется нормальным. Это поможет вовремя заметить первые отклонения и начать профилактику, не дожидаясь выраженных симптомов", — заключил Богачев.
