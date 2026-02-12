Варикоз можно распознать дома: на что обратить внимание до боли и звездочек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Первые проявления варикозной болезни могут быть едва заметны, но при внимательном отношении к себе их можно распознать и предотвратить развитие болезни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.

Ноги девушки в черных ботинках
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Ноги девушки в черных ботинках

По словам специалиста, вероятность развития варикоза можно оценить самостоятельно, если знать ключевые факторы риска. Наследственность играет одну из главных ролей: если заболевание есть у родителей или близких родственников, риск повышается в несколько раз.

"Если в семье есть случаи этого заболевания, особенно по женской линии, вероятность его развития значительно выше. Дополнительными факторами риска выступают избыточная масса тела, женский пол, прием гормональных препаратов, а также деятельность, связанная с нагрузкой или травмами ног — например, у спортсменов. Кроме того, у людей с высоким ростом, особенно выше метра восьмидесяти, венозное давление в ногах повышено, что само по себе способствует формированию варикоза", — пояснил Богачев.

Он отметил, что варикоз не начинается внезапно: организм заранее подает сигналы, которые важно не игнорировать. Первые симптомы чаще всего связаны с ощущением усталости или тяжести в ногах даже после привычных нагрузок.

"Одним из первых признаков становится снижение переносимости статических нагрузок. Человек замечает, что ноги начинают уставать быстрее — появляется тяжесть, желание подвигаться, потоптаться на месте. Со временем можно заметить, что венозный рисунок становится несимметричным: на одной ноге сосуды виднее, чем на другой. Это уже указывает на то, что венозная система работает с нарушениями. Венозные сетки и «звездочки» появляются позже, когда процесс заходит дальше", — рассказал врач.

По словам флеболога, при наличии семейной предрасположенности разумно не ждать появления симптомов, а пройти профилактическое обследование. Современная диагностика позволяет выявить нарушения на ранней стадии, даже когда видимых признаков еще нет.

"Если у близких родственников есть варикоз, проще не гадать, а пройти ультразвуковое исследование вен. Оно покажет состояние клапанов и направление кровотока, даже если внешне все кажется нормальным. Это поможет вовремя заметить первые отклонения и начать профилактику, не дожидаясь выраженных симптомов", — заключил Богачев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
