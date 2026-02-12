Лицо подтягивается без уколов: эти процедуры запускают естественное омоложение

Омоложение лица возможно без уколов и хирургических вмешательств — при правильном подходе и регулярном уходе эффект может быть не менее выраженным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова.

Миронова отметила, что не все пациенты готовы к инъекционным процедурам — кто-то опасается боли, у кого-то есть медицинские противопоказания. Для таких людей косметологи предлагают безинъекционные методы, которые тоже способны заметно улучшить состояние кожи и замедлить возрастные изменения.

"Омолодиться без инъекций действительно можно. В любой клинике есть пациенты, которые выбирают только безинъекционные методики — иногда по медицинским показаниям, иногда просто из личных предпочтений. Для них работают косметологи-эстетисты — специалисты с медицинским образованием, которые выполняют процедуры без повреждения кожи. Один из самых эффективных методов — скульптурный массаж лица. Это курсовая процедура, минимум десять сеансов, и эффект от нее накопительный", — отметила Миронова.

Она подчеркнула, что массаж не стоит недооценивать: регулярные процедуры не только укрепляют мышцы, но и улучшают лимфоотток, устраняют отечность, возвращают лицу здоровый рельеф. При этом результат зависит от системности — одноразовый визит не даст стойкого эффекта.

"Массаж — это не разовая услуга, а полноценная программа для лица. Он работает на уровне мышц, как тренировка в спортзале, укрепляя и подтягивая ткани. Кроме того, он помогает вывести лишнюю жидкость и улучшает микроциркуляцию, благодаря чему кожа становится более упругой и свежей. Пациенты, которые делают курс регулярно, отмечают заметное улучшение овала лица и уменьшение отечности. Мы видим действительно впечатляющие результаты", — рассказала косметолог.

Миронова добавила, что помимо ручных методик, хорошие результаты дают аппаратные процедуры. Среди них особенно популярны RF-лифтинг, микротоковая терапия и уходовые программы с профессиональными масками. Такие методики можно сочетать между собой, добиваясь выраженного лифтинг-эффекта без уколов.

"RF-лифтинг воздействует на глубокие слои кожи, стимулирует выработку коллагена и уплотняет ткани. Микротоки, наоборот, работают мягко, улучшают отток жидкости и возвращают лицу тонус. Хорошие результаты дают и уходовые процедуры, особенно в сочетании с аппаратными. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет прибегать к инъекциям, но хочет выглядеть моложе и ухоженнее", — пояснила эксперт.

Она отметила, что ухаживать за кожей можно и дома, особенно если сочетать профессиональные визиты с правильным домашним уходом. По словам специалиста, сейчас на маркетплейсах доступно множество бьюти-гаджетов, которые при грамотном использовании помогают поддерживать результат между процедурами. Перед применением домашних устройств или самомассажа, однако, стоит проконсультироваться с косметологом.

"Мы всегда рекомендуем хотя бы раз прийти к специалисту, чтобы он показал правильные лимфотоковые линии и технику движений. Глубокий массаж нужно делать только в условиях клиники, а дома достаточно легких, мягких движений по утрам. Пяти минут перед зеркалом вполне достаточно, чтобы убрать утренние отеки и запустить лимфоотток. Главное — не надавливать, не оставлять следов и не делать себе больно. Такой массаж станет отличной профилактикой возрастных изменений", — заключила Миронова.