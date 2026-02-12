Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дёшево, но не сердито: что стоит за квартирами по 50 тысяч рублей на Севере
Пропустили завтрак — и началось: организм запускает режим, после которого вес летит вверх
В Московском Театре Всеволода Шиловского Восемь любящих женщин устроят снежную бурю
Варикоз можно распознать дома: на что обратить внимание до боли и звездочек
Башкирия переводит экономику на новые рельсы: закон запускает эпоху технологий
Акции могут оставить без денег: признаки компании, которой можно доверять
Бомбили громко, а эффект — как хлопок дверью: Израиль не смог получить главный трофей
Слова оказались громче ракет: тезис Ким Чен Ына разрезал полуостров по живому
Лента тревожных новостей меняет восприятие мира: один осознанный шаг снижает уровень стресса

Лицо подтягивается без уколов: эти процедуры запускают естественное омоложение

Здоровье » Красота

Омоложение лица возможно без уколов и хирургических вмешательств — при правильном подходе и регулярном уходе эффект может быть не менее выраженным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова.

Женщина у косметолога
Фото: Pravda by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина у косметолога

Миронова отметила, что не все пациенты готовы к инъекционным процедурам — кто-то опасается боли, у кого-то есть медицинские противопоказания. Для таких людей косметологи предлагают безинъекционные методы, которые тоже способны заметно улучшить состояние кожи и замедлить возрастные изменения.

"Омолодиться без инъекций действительно можно. В любой клинике есть пациенты, которые выбирают только безинъекционные методики — иногда по медицинским показаниям, иногда просто из личных предпочтений. Для них работают косметологи-эстетисты — специалисты с медицинским образованием, которые выполняют процедуры без повреждения кожи. Один из самых эффективных методов — скульптурный массаж лица. Это курсовая процедура, минимум десять сеансов, и эффект от нее накопительный", — отметила Миронова.

Она подчеркнула, что массаж не стоит недооценивать: регулярные процедуры не только укрепляют мышцы, но и улучшают лимфоотток, устраняют отечность, возвращают лицу здоровый рельеф. При этом результат зависит от системности — одноразовый визит не даст стойкого эффекта.

"Массаж — это не разовая услуга, а полноценная программа для лица. Он работает на уровне мышц, как тренировка в спортзале, укрепляя и подтягивая ткани. Кроме того, он помогает вывести лишнюю жидкость и улучшает микроциркуляцию, благодаря чему кожа становится более упругой и свежей. Пациенты, которые делают курс регулярно, отмечают заметное улучшение овала лица и уменьшение отечности. Мы видим действительно впечатляющие результаты", — рассказала косметолог.

Миронова добавила, что помимо ручных методик, хорошие результаты дают аппаратные процедуры. Среди них особенно популярны RF-лифтинг, микротоковая терапия и уходовые программы с профессиональными масками. Такие методики можно сочетать между собой, добиваясь выраженного лифтинг-эффекта без уколов.

"RF-лифтинг воздействует на глубокие слои кожи, стимулирует выработку коллагена и уплотняет ткани. Микротоки, наоборот, работают мягко, улучшают отток жидкости и возвращают лицу тонус. Хорошие результаты дают и уходовые процедуры, особенно в сочетании с аппаратными. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет прибегать к инъекциям, но хочет выглядеть моложе и ухоженнее", — пояснила эксперт.

Она отметила, что ухаживать за кожей можно и дома, особенно если сочетать профессиональные визиты с правильным домашним уходом. По словам специалиста, сейчас на маркетплейсах доступно множество бьюти-гаджетов, которые при грамотном использовании помогают поддерживать результат между процедурами. Перед применением домашних устройств или самомассажа, однако, стоит проконсультироваться с косметологом.

"Мы всегда рекомендуем хотя бы раз прийти к специалисту, чтобы он показал правильные лимфотоковые линии и технику движений. Глубокий массаж нужно делать только в условиях клиники, а дома достаточно легких, мягких движений по утрам. Пяти минут перед зеркалом вполне достаточно, чтобы убрать утренние отеки и запустить лимфоотток. Главное — не надавливать, не оставлять следов и не делать себе больно. Такой массаж станет отличной профилактикой возрастных изменений", — заключила Миронова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Недвижимость
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Тело входит в режим жиросжигания за 20 минут: тренировка, которую делают дома
Новости спорта
Тело входит в режим жиросжигания за 20 минут: тренировка, которую делают дома
Популярное
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных

Ранние кабачки можно собирать уже в начале лета. Какие сорта действительно работают, чем они отличаются и как выбрать лучший вариант для своего участка.

Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Американская армада против иранского ракетного кулака: кто окажется сильнее Юрий Бочаров Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана Любовь Степушова Физики заставили тепло течь вспять: тепловые вихри в графите изменят охлаждение процессоров Александр Рощин
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Последние материалы
В Московском Театре Всеволода Шиловского Восемь любящих женщин устроят снежную бурю
Варикоз можно распознать дома: на что обратить внимание до боли и звездочек
Китай рассчитывает на сотрудничество с американской энергокорпорацией
Башкирия переводит экономику на новые рельсы: закон запускает эпоху технологий
Акции могут оставить без денег: признаки компании, которой можно доверять
Лицо подтягивается без уколов: эти процедуры запускают естественное омоложение
Бомбили громко, а эффект — как хлопок дверью: Израиль не смог получить главный трофей
Слова оказались громче ракет: тезис Ким Чен Ына разрезал полуостров по живому
Лента тревожных новостей меняет восприятие мира: один осознанный шаг снижает уровень стресса
Токаев сделал выбор: нож в спину прилетел, откуда не ждали: нефть потечёт мимо России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.