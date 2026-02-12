Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слова оказались громче ракет: тезис Ким Чен Ына разрезал полуостров по живому
Иран балансирует на лезвии санкций: один ход определит формат отношений с США
Железный занавес стал медицинской маской: КНДР вышла из пандемии в другом весе
В Госдуме оценили перспективы достижения договоренности с Telegram и WhatsApp
Солнце превратится в сияющее кольцо: 17 февраля Луна покажет максимум игры света
Телефон превращается в карту мошенников за секунды: ключевой момент, на котором афера рассыпается
В Иране взрывы стихли — искры остались: война без победителя изменила форму
Турция распаковывает всё включено: одна строка в чеке способна перевернуть рынок отдыха
Оборона Киева трещит по швам: прорыв к Днепру может обрушить военный потенциал Украины

Лента тревожных новостей меняет восприятие мира: один осознанный шаг снижает уровень стресса

Здоровье

Чрезмерное внимание к тревожным новостям может вызывать чувство беспомощности и хронический стресс, влияя на качество жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Лента новостей в соцсетях
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez 🇨🇦 is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лента новостей в соцсетях

По словам специалиста, огромное значение для эмоционального состояния имеет то, сколько негативной информации человек потребляет ежедневно. Психика не успевает перерабатывать постоянный поток тревожных сообщений, из-за чего уровень напряжения растет, а настроение падает.

"Прежде всего стоит поменьше читать новостей. Количество негативной информации напрямую влияет на тревожность и настроение. Мы можем сами регулировать, какие источники открывать и сколько времени им уделять, ведь если произойдет что-то действительно важное, мы все равно об этом узнаем. А бесконечный скроллинг ленты в поисках очередных ужасов не добавляет хорошего настроения и только усиливает внутреннее беспокойство", — подчеркнула Леонова.

Психолог добавила, что при возникновении тревоги важно не зацикливаться на неприятных мыслях, а осознанно переключать внимание на то, что помогает восстановить спокойствие. Взрослые, как правило, знают, что именно им помогает расслабиться и прийти в себя, и этим стоит пользоваться.

"У большинства взрослых уже есть свои проверенные способы поднять настроение. Кому-то помогает прогулка на свежем воздухе или чашка горячего чая, кому-то — разговор с близкими, просмотр приятного фильма или чтение чего-то вдохновляющего. Некоторые предпочитают отвлечься на хобби, заняться делом, которое приносит удовольствие и возвращает ощущение контроля. Главное — не оставаться наедине с тревогой и помнить, что мы способны самостоятельно вернуть себя в нормальное, спокойное состояние", — отметила она.

Леонова подчеркнула, что особое внимание следует уделять детям и подросткам, которые также сталкиваются с тревожной повесткой в интернете. Взрослым важно помогать им осознавать эмоции, объяснять, что постоянное чтение пугающих новостей не дает инструментов для решения проблем, но подрывает эмоциональное и физическое здоровье. Психолог рекомендовала обсуждать увиденное вместе с детьми и предлагать им альтернативные занятия — прогулки, творчество, совместные игры или просто спокойное время без гаджетов, чтобы формировать ощущение безопасности и устойчивость к стрессу.

"Постоянное погружение в тревожные новости негативно отражается и на физическом, и на психическом состоянии. При большом желании человек может довести себя до нервного срыва, если не ограничивает поток тревожной информации. Бесконечные просмотры новостных каналов, где постоянно пишут о страшных событиях, только усиливают чувство тревоги. Психика устроена так, что то, на что мы обращаем внимание, становится фоном нашей жизни: если сосредоточиться на негативе, мир будет казаться мрачным, а если замечать хорошее — эмоциональное состояние станет значительно устойчивее", — заключила психолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Популярное
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных

Ранние кабачки можно собирать уже в начале лета. Какие сорта действительно работают, чем они отличаются и как выбрать лучший вариант для своего участка.

Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана Любовь Степушова Физики заставили тепло течь вспять: тепловые вихри в графите изменят охлаждение процессоров Александр Рощин Не для рекордов, а для работы: советский тепловоз неожиданно удивил весь мир Сергей Милешкин
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Последние материалы
Лента тревожных новостей меняет восприятие мира: один осознанный шаг снижает уровень стресса
Токаев сделал выбор: нож в спину прилетел, откуда не ждали: нефть потечёт мимо России
Иран балансирует на лезвии санкций: один ход определит формат отношений с США
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Премьер-министр Бельгии заявил об угрозе исчезновения промышленности в Европе
Ночная жара мешает восстановлению: определена оптимальная температура для пожилых
Железный занавес стал медицинской маской: КНДР вышла из пандемии в другом весе
В Госдуме оценили перспективы достижения договоренности с Telegram и WhatsApp
Солнце превратится в сияющее кольцо: 17 февраля Луна покажет максимум игры света
Телефон превращается в карту мошенников за секунды: ключевой момент, на котором афера рассыпается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.