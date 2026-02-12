Лента тревожных новостей меняет восприятие мира: один осознанный шаг снижает уровень стресса

Чрезмерное внимание к тревожным новостям может вызывать чувство беспомощности и хронический стресс, влияя на качество жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez 🇨🇦 is licensed under Free to use under the Unsplash License Лента новостей в соцсетях

По словам специалиста, огромное значение для эмоционального состояния имеет то, сколько негативной информации человек потребляет ежедневно. Психика не успевает перерабатывать постоянный поток тревожных сообщений, из-за чего уровень напряжения растет, а настроение падает.

"Прежде всего стоит поменьше читать новостей. Количество негативной информации напрямую влияет на тревожность и настроение. Мы можем сами регулировать, какие источники открывать и сколько времени им уделять, ведь если произойдет что-то действительно важное, мы все равно об этом узнаем. А бесконечный скроллинг ленты в поисках очередных ужасов не добавляет хорошего настроения и только усиливает внутреннее беспокойство", — подчеркнула Леонова.

Психолог добавила, что при возникновении тревоги важно не зацикливаться на неприятных мыслях, а осознанно переключать внимание на то, что помогает восстановить спокойствие. Взрослые, как правило, знают, что именно им помогает расслабиться и прийти в себя, и этим стоит пользоваться.

"У большинства взрослых уже есть свои проверенные способы поднять настроение. Кому-то помогает прогулка на свежем воздухе или чашка горячего чая, кому-то — разговор с близкими, просмотр приятного фильма или чтение чего-то вдохновляющего. Некоторые предпочитают отвлечься на хобби, заняться делом, которое приносит удовольствие и возвращает ощущение контроля. Главное — не оставаться наедине с тревогой и помнить, что мы способны самостоятельно вернуть себя в нормальное, спокойное состояние", — отметила она.

Леонова подчеркнула, что особое внимание следует уделять детям и подросткам, которые также сталкиваются с тревожной повесткой в интернете. Взрослым важно помогать им осознавать эмоции, объяснять, что постоянное чтение пугающих новостей не дает инструментов для решения проблем, но подрывает эмоциональное и физическое здоровье. Психолог рекомендовала обсуждать увиденное вместе с детьми и предлагать им альтернативные занятия — прогулки, творчество, совместные игры или просто спокойное время без гаджетов, чтобы формировать ощущение безопасности и устойчивость к стрессу.

"Постоянное погружение в тревожные новости негативно отражается и на физическом, и на психическом состоянии. При большом желании человек может довести себя до нервного срыва, если не ограничивает поток тревожной информации. Бесконечные просмотры новостных каналов, где постоянно пишут о страшных событиях, только усиливают чувство тревоги. Психика устроена так, что то, на что мы обращаем внимание, становится фоном нашей жизни: если сосредоточиться на негативе, мир будет казаться мрачным, а если замечать хорошее — эмоциональное состояние станет значительно устойчивее", — заключила психолог.