Лента тревожных новостей меняет восприятие мира: один осознанный шаг снижает уровень стресса

Чрезмерное внимание к тревожным новостям может вызывать чувство беспомощности и хронический стресс, влияя на качество жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.
По словам специалиста, огромное значение для эмоционального состояния имеет то, сколько негативной информации человек потребляет ежедневно. Психика не успевает перерабатывать постоянный поток тревожных сообщений, из-за чего уровень напряжения растет, а настроение падает.
"Прежде всего стоит поменьше читать новостей. Количество негативной информации напрямую влияет на тревожность и настроение. Мы можем сами регулировать, какие источники открывать и сколько времени им уделять, ведь если произойдет что-то действительно важное, мы все равно об этом узнаем. А бесконечный скроллинг ленты в поисках очередных ужасов не добавляет хорошего настроения и только усиливает внутреннее беспокойство", — подчеркнула Леонова.
Психолог добавила, что при возникновении тревоги важно не зацикливаться на неприятных мыслях, а осознанно переключать внимание на то, что помогает восстановить спокойствие. Взрослые, как правило, знают, что именно им помогает расслабиться и прийти в себя, и этим стоит пользоваться.
"У большинства взрослых уже есть свои проверенные способы поднять настроение. Кому-то помогает прогулка на свежем воздухе или чашка горячего чая, кому-то — разговор с близкими, просмотр приятного фильма или чтение чего-то вдохновляющего. Некоторые предпочитают отвлечься на хобби, заняться делом, которое приносит удовольствие и возвращает ощущение контроля. Главное — не оставаться наедине с тревогой и помнить, что мы способны самостоятельно вернуть себя в нормальное, спокойное состояние", — отметила она.
Леонова подчеркнула, что особое внимание следует уделять детям и подросткам, которые также сталкиваются с тревожной повесткой в интернете. Взрослым важно помогать им осознавать эмоции, объяснять, что постоянное чтение пугающих новостей не дает инструментов для решения проблем, но подрывает эмоциональное и физическое здоровье. Психолог рекомендовала обсуждать увиденное вместе с детьми и предлагать им альтернативные занятия — прогулки, творчество, совместные игры или просто спокойное время без гаджетов, чтобы формировать ощущение безопасности и устойчивость к стрессу.
"Постоянное погружение в тревожные новости негативно отражается и на физическом, и на психическом состоянии. При большом желании человек может довести себя до нервного срыва, если не ограничивает поток тревожной информации. Бесконечные просмотры новостных каналов, где постоянно пишут о страшных событиях, только усиливают чувство тревоги. Психика устроена так, что то, на что мы обращаем внимание, становится фоном нашей жизни: если сосредоточиться на негативе, мир будет казаться мрачным, а если замечать хорошее — эмоциональное состояние станет значительно устойчивее", — заключила психолог.
