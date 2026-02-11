Уфа осталась за бортом: 11 городов Башкирии делят врачей и предлагают 2 млн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В Башкортостане готовят новую финансовую меру для привлечения врачей в крупные города региона. Документ предполагает компенсационные выплаты медикам, готовым переехать и заключить трудовой договор с государственными учреждениями здравоохранения.

Врачи в больнице
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Врачи в больнице

Кому и сколько заплатят

Программа рассчитана на врачей, которые устроятся на работу в одном из 11 городов республики с населением более 50 тысяч человек. В перечень вошли Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы, Кумертау, Белорецк, Ишимбай, Сибай, Белебей и Мелеуз. Уфа в список не включена.

Размер компенсации составит 2 млн рублей. Однако выплата не будет единовременной: средства перечислят двумя траншами по 1 млн рублей ежегодно в течение двух лет после заключения договора. Обязательное условие — трудоустройство именно в текущем финансовом году, при этом на уже работающих в выбранных городах специалистов программа не распространяется.

Получить компенсацию смогут врачи по 16 специальностям, среди которых терапевты, педиатры, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие направления, указанные в проекте документа. Финансирование предусмотрено из бюджета Башкортостана, а порядок подачи документов и заключения соглашений детально прописан в проекте постановления.

Пятилетнее обязательство

Получение средств предполагает обязательство отработать в выбранной медицинской организации не менее пяти лет. В случае досрочного расторжения договора часть выплаты придется вернуть пропорционально неотработанному периоду.

Таким образом, инициатива ориентирована не только на привлечение новых специалистов, но и на их закрепление в городских больницах. Перечисление второй части средств возможно лишь при условии продолжения работы в учреждении.

Контекст: опыт "Земского доктора"

Новая программа не является первой мерой поддержки медиков в регионе. С 2012 года в Башкортостане действует федерально-региональный проект "Земский доктор", рассчитанный до 2030 года. Он ориентирован на сельскую местность, рабочие поселки и города с населением до 50 тысяч человек.

Размер единовременных выплат по этой программе составляет от 1 до 1,5 млн рублей для врачей и от 500 до 750 тысяч рублей для фельдшеров и акушерок. Обязательное условие — не менее пяти лет работы в государственном медучреждении. За время реализации проекта в регион удалось привлечь более 3 000 специалистов, а по данным на конец 2025 года укомплектованность врачами в сельских районах достигла примерно 96%.

Реакция профессионального сообщества

В медицинской среде инициативу оценивают осторожно. "Надо изучить документ. Выглядит красиво, но дьявол в деталях.

"Подъемные" в 2 миллиона — это не подарок, а, скорее всего, целевые деньги с жесткими обязательствами. Гарантированно, что в договоре будет пункт об отработке 5, а то и 10 лет. Не отработаешь — вернешь все с процентами. А что будет на месте? Обещают современное оборудование, а приезжаешь — томограф 2005 года выпуска и вечный дефицит расходников. Плюс колоссальная нагрузка: в этих городах жуткая нехватка кадров, и один специалист будет тянуть на себе троих. В итоге получатся "золотые наручники": и уехать нельзя из-за долга, и работать невыносимо. Сначала нужно решать системные проблемы на местах, а потом уже заманивать деньгами", — отметила лор-врач Альфия Аглетдинова.

Детский стоматолог Алина Мастина, в свою очередь, считает инициативу своевременной, однако подчеркивает, что одного финансового стимула недостаточно. По ее мнению, для молодых специалистов принципиальны вопросы профессионального развития, бытовых условий, служебного жилья или поддержки по ипотеке, а также прозрачная информация о нагрузке и техническом оснащении клиник до переезда. Только при комплексном подходе программа сможет стать реальным инструментом привлечения кадров в такие города, как Салават или Сибай — сообщает mkset.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
