Ждать 30 минут после еды или чистить зубы сразу: стоматолог раскрыла правду о риске для эмали

Здоровье » Стоматология

Опасность чистки зубов сразу после еды сильно преувеличена — никаких серьезных рисков для эмали это не несет. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала ведущая программы "Доктор И", врач-стоматолог Ирина Першина.

Чистка зубов
Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка зубов

Ранее основатель федеральной сети клиник "Зубы за один день" Залим Кудаев в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что чистить зубы следует не раньше, чем через 30–60 минут после еды.

По словам Першиной, утверждение о вреде чистки зубов сразу после еды — не более чем миф. Стоматолог отметила, что никакой опасности в этом нет, если использовать мягкую щетку и качественную пасту. Исключение составляет ситуация, когда человек употребил большое количество кислых продуктов — например, цитрусовых или ягод с высоким содержанием фруктовых кислот, которые временно делают эмаль более уязвимой.

"Гипотетически, если человек поел очень кислые фрукты или ягоды, поверхность зубов может на короткое время лишиться защитного слоя. Тогда при чистке действительно будет дополнительное воздействие на эмаль. Но чтобы это произошло, нужно съесть очень много кислых продуктов и тщательно их пережевывать, чтобы кислота буквально протравила всю поверхность зуба. В обычной жизни такие случаи крайне редки", — пояснила Першина.

Она подчеркнула, что гораздо важнее не допускать длительного контакта зубов с остатками сладкой или крахмалистой пищи. Именно такие продукты провоцируют образование налета и размножение бактерий, которые вызывают кариес. По словам стоматолога, в подобных случаях чистка зубов сразу после еды принесет только пользу.

"Если после сладостей, печенья или чипсов на зубах остается налет, гораздо полезнее почистить их сразу, чем держать бактерии во рту несколько часов. После кислой пищи достаточно просто прополоскать рот водой или слабым содовым раствором, чтобы нейтрализовать кислоту. А вот вред может нанести не чистка, а резкие перепады температур — например, если после мороженого сразу пить горячий кофе. Эмаль не любит такие контрасты", — заключила стоматолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
