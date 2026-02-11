Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления

Нарушения памяти, онемение конечностей, проблемы с движением и ухудшение зрения могут сигнализировать о сбоях в работе нервной системы и требуют консультации невролога. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог Павел Фролов.

По словам специалиста, невролог занимается диагностикой и лечением заболеваний, связанных с нервной системой и когнитивными функциями. К врачу следует обращаться при любых проблемах с памятью, концентрацией, узнаваемостью лиц, а также при двигательных или чувствительных нарушениях.

"Невролог отвечает за нервы и когнитивные способности. Если у человека начинаются проблемы с памятью, со счетом, с узнаваниями, либо возникают двигательные нарушения — в руках, ногах, ощущается онемение или повышенная чувствительность, это повод для консультации. К этой же категории относятся проблемы со зрением, слухом или глотанием, потому что за них отвечают черепно-мозговые нервы", — пояснил Фролов.

Он отметил, что по стандартам российской медицины направление к неврологу обычно выдает терапевт, однако человек может и сам попросить консультацию, если замечает тревожные симптомы. Врач подчеркнул, что ранняя диагностика имеет решающее значение, ведь многие заболевания нервной системы на первых стадиях поддаются коррекции.

"Болезнь легче предупредить или вылечить на начальной стадии, чем когда она переходит в хроническую фазу. Если человек тянет до последнего, когда рука уже не поднимается или нога плохо работает, последствия могут быть необратимыми. Можно потерять трудоспособность, комфорт жизни и возможности, которые уже не восстановятся", — предупредил невролог.