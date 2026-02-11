Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
В Госдуме оценили риск рецессии в российской экономике
Олимпийские перспективы сужаются: пауза в лёгкой атлетике бьёт по будущему
Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение
Брюссель определился с фаворитом: способен ли кто-то изменить исход выборов на Украине
Жесткие заявления из Брюсселя остались без ответа: что стоит за молчанием Москвы
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью

Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления

Здоровье

Нарушения памяти, онемение конечностей, проблемы с движением и ухудшение зрения могут сигнализировать о сбоях в работе нервной системы и требуют консультации невролога. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог Павел Фролов.

Девушка у врача
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка у врача

По словам специалиста, невролог занимается диагностикой и лечением заболеваний, связанных с нервной системой и когнитивными функциями. К врачу следует обращаться при любых проблемах с памятью, концентрацией, узнаваемостью лиц, а также при двигательных или чувствительных нарушениях.

"Невролог отвечает за нервы и когнитивные способности. Если у человека начинаются проблемы с памятью, со счетом, с узнаваниями, либо возникают двигательные нарушения — в руках, ногах, ощущается онемение или повышенная чувствительность, это повод для консультации. К этой же категории относятся проблемы со зрением, слухом или глотанием, потому что за них отвечают черепно-мозговые нервы", — пояснил Фролов.

Он отметил, что по стандартам российской медицины направление к неврологу обычно выдает терапевт, однако человек может и сам попросить консультацию, если замечает тревожные симптомы. Врач подчеркнул, что ранняя диагностика имеет решающее значение, ведь многие заболевания нервной системы на первых стадиях поддаются коррекции.

"Болезнь легче предупредить или вылечить на начальной стадии, чем когда она переходит в хроническую фазу. Если человек тянет до последнего, когда рука уже не поднимается или нога плохо работает, последствия могут быть необратимыми. Можно потерять трудоспособность, комфорт жизни и возможности, которые уже не восстановятся", — предупредил невролог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Еда и рецепты
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Свет от галактик исчезает по дороге: расширение Вселенной крадёт краски космоса
Худеют не от диет, а от спокойствия: 3 упражнения, что дают быстрый эффект
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Блины подгорают без предупреждения: антипригарное покрытие скрывает главную проблему
Германия переплатила десятки миллиардов евро после отказа от российской нефти
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
Бессонница приходит вместе с тревогой: приём, который останавливает оба состояния
Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.