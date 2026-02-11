Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни — самые распространенные причины сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Специалист отметила, что главными врагами сердца остаются алкоголь и курение. По словам Чернышовой, эти привычки поражают сосуды и сердечную мышцу, повышая риск внезапной смерти даже у молодых людей, которые внешне кажутся абсолютно здоровыми.

"Алкоголь часто приводит к поражению сердечной мышцы, и это может происходить незаметно для человека. Бывает, что молодые, практически здоровые мужчины внезапно умирают от сердечной недостаточности именно потому, что спиртное разрушило миокард. Такое состояние врачи называют алкогольной кардиомиопатией — когда сердечная ткань теряет эластичность и перестает сокращаться как нужно. Сердце перестает справляться со своей нагрузкой, и это может привести к трагическому исходу", — пояснила врач.

Она подчеркнула, что курение ускоряет развитие атеросклероза, делает сосуды уязвимыми и значительно повышает риск ишемической болезни сердца, инсультов и инфарктов. По словам Чернышовой, врачи настоятельно рекомендуют полностью отказаться от сигарет после сосудистых операций, иначе болезнь быстро возвращается. Врач добавила, что малоподвижный образ жизни и переедание действуют не менее разрушительно: при гиподинамии сердце теряет тонус, а избыток сладкой и жирной пищи ведет к ожирению и диабету, что дополнительно перегружает сердечно-сосудистую систему.

"Когда человек мало двигается, сердце теряет способность нормально работать. Переедание, обилие сладкой и жирной пищи быстро приводят к набору веса, нарушению обмена веществ и развитию диабета, который, в свою очередь, разрушает сосуды. В результате сердце постоянно работает с перегрузкой. Если добавить сюда стресс, недосып и низкую физическую активность, риск сердечных заболеваний возрастает в разы", — отметила Чернышова.

Терапевт уточнила, что поздние ужины сами по себе не являются причиной проблем с сердцем, однако из-за них ухудшается качество сна и снижается восстановление организма ночью. В долгосрочной перспективе это также сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
