Новый вирус Нипах не успеет собрать смертельную цепь: больницы играют на опережение

Здоровье

Смертельно опасный вирус с летальностью до 75% вновь оказался в центре внимания после сообщений о случаях заражения в индийском штате Керала. Однако в Белгородской области эту информацию воспринимают без паники, оценивая риски с профессиональной точки зрения.

Врач в защитном костюме
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач в защитном костюме

Биология вируса как сдерживающий фактор

Главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Белгородской области Олеся Руденок подчёркивает, что вирус Нипах относится к числу особо опасных инфекций.

"Нипах — это смертельно опасный вирус, можно сказать, как эбола", — отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Белгородской области Олеся Руденок.

Однако даже гипотетический завозной случай не означает масштабной вспышки. Передача вируса от человека к человеку затруднена и возможна преимущественно при тесном контакте, например в семье или при уходе за больным. Заболевание протекает тяжело, что снижает вероятность бессимптомного распространения инфекции.

Готовность к возможным завозным случаям

Олеся Руденок отмечает, что система реагирования на особо опасные инфекции в регионе выстроена заранее. В медучреждениях имеются оперативные планы действий, специальные укладки для экстренного реагирования и предусмотрены помещения под изоляторы. Регулярно проводятся учения с участием врачей поликлиник, скорой помощи, инфекционных стационаров и лабораторий.

На федеральном уровне действует автоматизированная система "Периметр", применяемая на пунктах пропуска через государственную границу. Она позволяет выявлять лиц с признаками инфекций, в том числе с использованием ПЦР-методов. По данным специалистов, в стране имеется достаточный запас тест-систем для диагностики вируса Нипах.

Оценки федеральных экспертов

Позиция федеральных структур в целом совпадает с региональными оценками.

"Рисков для России от вируса Нипах сегодня нет. Мы держим ситуацию на контроле в части возможного завоза — да, к сожалению, это может быть, но здесь мы готовы, мы на страже", — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков считает угрозу локальной. По его словам, даже для Индии происходящее не носит повсеместного характера и не сопоставимо с пандемическими сценариями.

Ситуация с сезонными инфекциями

На фоне обсуждения вируса Нипах эпидемиологическая обстановка в Белгородской области остаётся стабильной. С 26 января по 1 февраля 2026 года зарегистрировано 7045 случаев ОРВИ, что на 11% больше по сравнению с предыдущей неделей. При этом уровень заболеваемости остаётся на 66% ниже эпидемического порога.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников подтвердил, что по состоянию на 9 февраля эпидпорог не превышен, что во многом связано с морозной погодой. Таким образом, по оценкам специалистов, текущая ситуация в области контролируема, а экзотическая инфекция рассматривается как теоретический риск, а не как реальная угроза распространения. Об этом сообщает bel.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
