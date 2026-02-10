Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Зрение портят не гаджеты: причины проблем скрыты в повседневных мелочах
Привычки, которые играют на руку мошенникам: как пользователи открывают путь к взлому
Язык поправок: что на самом деле хочет донести Казахстан через изменения в Конституции
Япония на стороне НАТО: кому выгодно участие Токио в поставках оружия для Украины
Покушения как система: атаки на российских генералов и публичных лиц объединены общим замыслом
Исключение ради Киева: чем опасна для ЕС идея частичного членства Украины
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни

Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует

Здоровье

Страх неопределенности, неуверенность в собственных силах и бессознательные установки часто мешают людям решиться на перемены, даже если они недовольны своей жизнью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Страх перемен
Фото: freepik is licensed under public domain
Страх перемен

По словам специалиста, главная причина, по которой человек не делает шаг навстречу переменам, — не лень и не апатия, а страх неизвестности. Людей часто останавливает тревога перед возможной неудачей и внутренние установки, которые формируются еще в детстве. Из-за этого они выбирают оставаться в знакомых, пусть и неудовлетворяющих условиях, вместо того чтобы рискнуть и выйти за привычные рамки.

"Очень много страхов у людей и бессознательных программ, связанных с ними. Что если я что-то изменю — а ждет ли меня успех, а не сделаю ли я хуже? В результате человек не решается действовать не из-за лени, а из-за страха оказаться в неопределенности. Поэтому гипотетически, на уровне фантазии, многие хотели бы изменить жизнь, но на практике готовности к этому нет, потому что бессознательные программы просто не пускают", — пояснила психолог.

Абравитова отметила, что преодолеть внутренние барьеры можно, но для этого важно осознать свои страхи и разобраться в их причинах. По ее словам, некоторые люди способны справиться самостоятельно, но в ряде случаев необходима помощь специалиста, чтобы корректно проработать ограничивающие установки и снизить уровень тревожности.

"Если человек понимает, чего он боится, и делает конкретные шаги, чтобы эти страхи преодолеть, — у него есть шанс изменить жизнь. Но если попытки не дают результата, стоит обратиться к психологу. Преодоление страха не всегда означает прямое столкновение с ним. Есть профессиональные методы, позволяющие мягко и гармонично освободиться от тревожных установок, не погружаясь в болезненные переживания", — подчеркнула она.

Психолог добавила, что любое обращение за помощью — уже шаг к переменам, ведь оно требует смелости признать свои трудности и готовности меняться. По словам Абравитовой, даже самые успешные люди не раз терпели неудачи, но именно готовность идти вперед, несмотря на страх и сомнения, в конечном итоге приводила их к успеху.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Еда и рецепты
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Последние материалы
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Животные застыли, будто время выключили: какая сила накрыла Аргентину
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
ЕС не сможет преодолеть зависимость от американских цифровых технологий
2026-й готовит вал штрафов: один документ станет удобным поводом для частых остановок
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Зрение портят не гаджеты: причины проблем скрыты в повседневных мелочах
Подработка под запретом: в регионах такси могут схлопнуться после новых требований
Привычки, которые играют на руку мошенникам: как пользователи открывают путь к взлому
Дом начинает ставить подножки после 65 лет: одна настройка вернёт ориентиры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.