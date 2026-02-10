Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует

Страх неопределенности, неуверенность в собственных силах и бессознательные установки часто мешают людям решиться на перемены, даже если они недовольны своей жизнью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Фото: freepik is licensed under public domain Страх перемен

По словам специалиста, главная причина, по которой человек не делает шаг навстречу переменам, — не лень и не апатия, а страх неизвестности. Людей часто останавливает тревога перед возможной неудачей и внутренние установки, которые формируются еще в детстве. Из-за этого они выбирают оставаться в знакомых, пусть и неудовлетворяющих условиях, вместо того чтобы рискнуть и выйти за привычные рамки.

"Очень много страхов у людей и бессознательных программ, связанных с ними. Что если я что-то изменю — а ждет ли меня успех, а не сделаю ли я хуже? В результате человек не решается действовать не из-за лени, а из-за страха оказаться в неопределенности. Поэтому гипотетически, на уровне фантазии, многие хотели бы изменить жизнь, но на практике готовности к этому нет, потому что бессознательные программы просто не пускают", — пояснила психолог.

Абравитова отметила, что преодолеть внутренние барьеры можно, но для этого важно осознать свои страхи и разобраться в их причинах. По ее словам, некоторые люди способны справиться самостоятельно, но в ряде случаев необходима помощь специалиста, чтобы корректно проработать ограничивающие установки и снизить уровень тревожности.

"Если человек понимает, чего он боится, и делает конкретные шаги, чтобы эти страхи преодолеть, — у него есть шанс изменить жизнь. Но если попытки не дают результата, стоит обратиться к психологу. Преодоление страха не всегда означает прямое столкновение с ним. Есть профессиональные методы, позволяющие мягко и гармонично освободиться от тревожных установок, не погружаясь в болезненные переживания", — подчеркнула она.

Психолог добавила, что любое обращение за помощью — уже шаг к переменам, ведь оно требует смелости признать свои трудности и готовности меняться. По словам Абравитовой, даже самые успешные люди не раз терпели неудачи, но именно готовность идти вперед, несмотря на страх и сомнения, в конечном итоге приводила их к успеху.