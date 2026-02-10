Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Слишком строгие и низкокалорийные диеты провоцируют потерю мышечной массы вместо жировой и приводят к развитию йо-йо-эффекта — повторному набору веса после похудения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова.

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Быстрое похудение редко бывает эффективным и безопасным, отмечает специалист. Главная ошибка большинства людей — слишком сильное ограничение калорийности рациона. При этом из меню часто исключаются не только углеводы и жиры, но и продукты, содержащие белок, который необходим для поддержания мышечной ткани.

"Самая частая причина неудач при похудении — это неправильно составленная диета. В попытке добиться быстрого результата люди резко ограничивают калорийность, исключая не только углеводы и жиры, но и белок — основной строительный материал для тканей организма. В результате метаболизм замедляется, а снижение массы происходит в первую очередь за счет потери мышечной ткани, тогда как жировые запасы остаются почти нетронутыми", — пояснила Белоусова.

Она добавила, что подобные диеты редко удается выдерживать долго, и после возвращения к обычному питанию организм стремится восполнить утраченные запасы. Однако мышечная масса восстанавливается медленно, тогда как жировая ткань набирается значительно быстрее. В итоге человек сталкивается с эффектом, противоположным ожидаемому.

"Когда после жесткой диеты человек возвращается к прежнему рациону, организм в первую очередь восстанавливает жировые запасы. Этот процесс называется йо-йо-эффектом: вес, как игрушка на резинке, возвращается обратно, а иногда становится даже выше исходного. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить достаточное поступление белка и регулярно выполнять физические упражнения, которые помогают сохранить мышечную массу и стабилизировать обмен веществ", — подчеркнула специалист.

По словам Белоусовой, постепенное и сбалансированное снижение калорийности в сочетании с физической активностью помогает сохранять мышечную массу, ускоряет обмен веществ и делает результат похудения стабильным.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
