Зрение портят не гаджеты: причины проблем скрыты в повседневных мелочах

Зрение может ухудшаться под воздействием множества факторов — от возрастных изменений и хронических заболеваний до переутомления, стресса и вредных привычек. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Причины ухудшения зрения могут быть как естественными, так и патологическими. Одни связаны с возрастными изменениями в структуре глаза, другие — с воздействием внешних факторов или системными заболеваниями организма.

"Падение зрения может быть связано с самыми разными причинами. Это могут быть возрастные изменения, такие как пресбиопия, когда после сорока лет даже у людей с отличным зрением вдаль снижается способность видеть вблизи. Но такая проблема сегодня легко корректируется с помощью очков прогрессивного дизайна", — пояснила офтальмолог.

При этом снижение остроты зрения может быть не просто следствием возрастных процессов, а признаком развивающегося заболевания. В таких случаях важно как можно раньше обратиться к специалисту, чтобы предотвратить осложнения. По словам Левиной, ухудшение зрения может сопровождать широкий спектр патологий — от офтальмологических до общих хронических, например сахарного диабета или гипертонии.

"Неправильный образ жизни, несоблюдение режима сна и отдыха, дефицит витаминов и минералов, переутомление, злоупотребление алкоголем и курение — все это доказанные факторы риска, влияющие на орган зрения. Стресс тоже играет роль, но чаще он лишь усиливает воздействие уже существующих проблем", — подчеркнула специалист.

Офтальмолог добавила, что своевременные профилактические осмотры позволяют выявить нарушения на ранней стадии, когда лечение еще максимально эффективно. Даже при отсутствии жалоб, отметила Левина, проверять зрение стоит хотя бы раз в год — это помогает сохранить здоровье глаз и предотвратить серьезные заболевания.