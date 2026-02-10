Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казачий код единства: опыт братства народов определил повестку 2026 года
Отпуск с риском для здоровья: что мешает россиянам лечиться за границей
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок

Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале

Здоровье

За первую неделю февраля в России выросла заболеваемость простудными и вирусными инфекциями на фоне холодной погоды и сезонного ослабления иммунитета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

простуда
Фото: freepik by public domain
простуда

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 11%, а коронавирусной инфекцией — на 10%. При этом отмечается снижение числа случаев гриппа.

По словам Беляевой, рост заболеваемости, зафиксированный в начале февраля, связан с сезонными факторами. Холодная погода ослабляет иммунную систему, делая организм более восприимчивым к вирусам. При этом начало года традиционно считается периодом повышенного уровня простудных и вирусных инфекций, однако в этом сезоне подъем оказался особенно резким.

"Рост заболеваемости сейчас вполне закономерен. Холодная погода снижает иммунитет, и человек становится более уязвим для вирусов. В таких условиях организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому число случаев инфекционных заболеваний быстро увеличивается. Это традиционный сезон с высоким уровнем простудных инфекций", — пояснила она.

Врач отметила, что ситуацию можно стабилизировать при соблюдении элементарных профилактических мер. По ее словам, важно не заниматься самолечением, оставаться дома при плохом самочувствии и обращаться к врачу, чтобы не допустить осложнений и распространения инфекции.

"Если появились симптомы, лучше остаться дома и вызвать врача. Нужно соблюдать гигиену, чаще мыть руки, по возможности избегать людных мест и, при необходимости, надевать маску в транспорте. Также важно укреплять иммунитет, следить за режимом сна и не переохлаждаться. Если ситуация будет выходить из-под контроля, могут вводиться дополнительные меры — например, временное закрытие детских учреждений на карантин или другие ограничения, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваний", — заключила Беляева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Доставка больше не нужна: эта пицца готовится быстрее, чем привезут заказ
Доставка больше не нужна: эта пицца готовится быстрее, чем привезут заказ
Последние материалы
Плесень ест дом медленно и молча: ошибки, из-за которых грибок возвращается
Хрустящая крошка и сочные яблоки внутри: булочки, которые заменяют любой десерт
Ни в сказке сказать, ни пропиской описать: суд разрешил то, что годами запрещалось
Бульон, который будто томился часами: глубокий вкус дарит то, что обычно выкидывают
Глянцевая листва, жёлтые кисти и гроздья ягод: кустарник, который работает все сезоны
Украинский узел: эта хитрая схема с продажей ресурсов стала роковой ошибкой для Киева
Черные швы в ванной исчезают за ночь — простой способ вернуть плитке безупречный вид
Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху
Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены
Мятая простыня придёт в чувство прямо на кровати — утюг можно не доставать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.