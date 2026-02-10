Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале

За первую неделю февраля в России выросла заболеваемость простудными и вирусными инфекциями на фоне холодной погоды и сезонного ослабления иммунитета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: freepik by public domain простуда

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 11%, а коронавирусной инфекцией — на 10%. При этом отмечается снижение числа случаев гриппа.

По словам Беляевой, рост заболеваемости, зафиксированный в начале февраля, связан с сезонными факторами. Холодная погода ослабляет иммунную систему, делая организм более восприимчивым к вирусам. При этом начало года традиционно считается периодом повышенного уровня простудных и вирусных инфекций, однако в этом сезоне подъем оказался особенно резким.

"Рост заболеваемости сейчас вполне закономерен. Холодная погода снижает иммунитет, и человек становится более уязвим для вирусов. В таких условиях организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому число случаев инфекционных заболеваний быстро увеличивается. Это традиционный сезон с высоким уровнем простудных инфекций", — пояснила она.

Врач отметила, что ситуацию можно стабилизировать при соблюдении элементарных профилактических мер. По ее словам, важно не заниматься самолечением, оставаться дома при плохом самочувствии и обращаться к врачу, чтобы не допустить осложнений и распространения инфекции.

"Если появились симптомы, лучше остаться дома и вызвать врача. Нужно соблюдать гигиену, чаще мыть руки, по возможности избегать людных мест и, при необходимости, надевать маску в транспорте. Также важно укреплять иммунитет, следить за режимом сна и не переохлаждаться. Если ситуация будет выходить из-под контроля, могут вводиться дополнительные меры — например, временное закрытие детских учреждений на карантин или другие ограничения, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваний", — заключила Беляева.