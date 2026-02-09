Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете

Заложенность и повышенное выделение слизи на холоде связаны с нарушением работы нижних носовых раковин, отвечающих за адаптацию дыхательных путей к изменениям температуры и влажности воздуха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники Доктора Зайцева, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка сморкается в салфетку

Он объяснил, что нос реагирует на холод и перепады температуры не случайно — внутри нижних носовых раковин находится губчатая ткань, регулирующая дыхание и приспосабливающаяся к изменениям климата. Именно от ее состояния зависит, насколько комфортно человек переносит мороз, сухость или влажность воздуха.

"Нижние носовые раковины отвечают за функцию носового дыхания. В их толще находится губчатая ткань, которая подстраивается под различные климатические условия с точностью до полумиллиметра. Когда носовые раковины становятся дряблыми и утрачивают тонус, возникает избыточное выделение слизи — так нос пытается себя защитить. Поэтому на холоде он начинает течь, а при переходе в тепло закладывается", — пояснил Зайцев.

По словам врача, сосудосуживающие капли не решают проблему, а только усугубляют ее, поскольку нарушают естественный клапанный механизм дыхания. Эффективным способом восстановить нормальный тонус слизистой остается малоинвазивная операция, которая проводится амбулаторно.

"Решением проблемы становится малая хирургическая операция, которая проводится амбулаторно под местной анестезией и занимает около часа. В толще носовой раковины формируется небольшой рубец, возвращающий ей необходимый тонус. Процедура переносится легко, не требует разрезов и длительного восстановления, а эффект сохраняется на многие годы", — рассказал специалист.

Зайцев добавил, что тянуть с решением проблемы не стоит: если носовые раковины потеряли тонус, со временем состояние будет ухудшаться. По его словам, своевременное лечение позволяет навсегда избавиться от неприятных симптомов и восстановить комфортное носовое дыхание.