Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием

Повышенная выработка кортизола вызывает не только усталость и раздражительность, но и приводит к характерным внешним изменениям — набору веса по центральному типу, акне и повышенной сальности кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК "МЕДСИ", кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отёчное лицо в зеркале

По словам Барсукова, повышенный уровень кортизола чаще всего связан с серьезными нарушениями работы гипофиза или надпочечников. Врач объяснил, что различают два состояния — болезнь и синдром Кушинга, при которых избыток гормона приводит к стремительным изменениям внешности и самочувствия.

"Болезнь Кушинга возникает, когда гипофиз начинает вырабатывать слишком много адренокортикотропного гормона, и он стимулирует надпочечники продуцировать избыток кортизола. При синдроме Кушинга проблема в самих надпочечниках — чаще всего это опухоль, которая самостоятельно вырабатывает гормон. Оба состояния приводят к быстрому изменению внешности: худеют руки и ноги, а лицо и тело округляются, появляется так называемое лунообразное лицо и ожирение по центральному типу", — пояснил он.

Специалист отметил, что избыток кортизола отражается не только на фигуре, но и на коже, волосах и общем поведении человека. При таких нарушениях появляются специфические признаки, по которым можно заподозрить патологию.

"Кожа становится более жирной, появляются акне и сальность, волосы теряют качество и блеск. На теле нередко возникают багрово-фиолетовые растяжки, особенно на животе и в подмышечных областях. Повышается давление, появляется раздражительность, агрессивность, бессонница. Это не последствия обычного стресса, а проявления серьезного заболевания, которое требует быстрой диагностики и лечения, чаще всего хирургического", — подчеркнул эндокринолог.

Барсуков добавил, что характерные признаки избытка кортизола развиваются довольно быстро. Он отметил, что сочетание набора веса, повышения давления и ухудшения состояния кожи должно насторожить. Врач подчеркнул, что при появлении всех симптомов одновременно необходимо обратиться к эндокринологу для своевременной диагностики и лечения.