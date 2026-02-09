Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах
Испытание на прочность тыла: что стояло за системными обстрелами Белгородской области в январе
Гламур победил сцену: как шпагат Волочковой стал символом эпохи
Годы учебы впустую? Причины, по которым выпускники отказываются от выбранной специальности
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве

Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом

Здоровье

Постоянная усталость, тревожность, проблемы со сном и потеря концентрации — характерные проявления синдрома хронической усталости, который развивается из-за переизбытка нагрузки и отсутствия отдыха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

Уставшая женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая женщина

Как объяснил Соков, хроническая усталость — это не просто следствие напряженного ритма жизни, а состояние, при котором нервная система перестает справляться с постоянными перегрузками. Длительный стресс, недосыпание и отсутствие восстановления постепенно приводят к истощению организма и снижению его адаптационных возможностей.

"Есть такое понятие, как синдром хронической усталости. В таких случаях мозг перегружен нагрузкой и отсутствием сна. Самое главное лечение — устранить провоцирующие факторы: отдохнуть, восстановить полноценный сон и дать себе когнитивную разгрузку. Если состояние сопровождается тревогой или депрессией, необходимо лечить и эти расстройства, иначе усталость будет только нарастать", — пояснил он.

По словам врача, длительное перенапряжение без отдыха может привести не только к эмоциональным, но и к физиологическим последствиям. Нарушается регуляция сосудистого тонуса, что увеличивает риск гипертонии и других соматических заболеваний.

"Хроническая усталость может стать фактором, способствующим развитию депрессии и тревожных расстройств. Кроме того, длительное напряжение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, провоцируя повышение артериального давления и сбои в работе сосудов. Это уже не просто усталость, а сигнал, что организму необходим полноценный отдых и пересмотр режима жизни", — отметил специалист.

Соков добавил, что людям, работающим в условиях постоянного напряжения, важно строго соблюдать режим труда и отдыха. По его словам, продолжительность и частота перерывов регламентируются санитарными нормами и должны выполняться независимо от рода деятельности. Такие паузы позволяют снизить нагрузку на нервную систему, поддерживать концентрацию и предотвращать развитие хронической усталости.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Похудение застряло намертво: что менять, когда диеты больше не дают результата
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Россияне массово пересели на другой бренд: новичок выбил Haval из топа продаж
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Юбка, которая идёт абсолютно всем: модная длина, скрывающая недостатки мгновенно
Организм чистится без диет и клизм: блюдо с неожиданной жирной основой
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.