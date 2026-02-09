Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом

Постоянная усталость, тревожность, проблемы со сном и потеря концентрации — характерные проявления синдрома хронической усталости, который развивается из-за переизбытка нагрузки и отсутствия отдыха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая женщина

Как объяснил Соков, хроническая усталость — это не просто следствие напряженного ритма жизни, а состояние, при котором нервная система перестает справляться с постоянными перегрузками. Длительный стресс, недосыпание и отсутствие восстановления постепенно приводят к истощению организма и снижению его адаптационных возможностей.

"Есть такое понятие, как синдром хронической усталости. В таких случаях мозг перегружен нагрузкой и отсутствием сна. Самое главное лечение — устранить провоцирующие факторы: отдохнуть, восстановить полноценный сон и дать себе когнитивную разгрузку. Если состояние сопровождается тревогой или депрессией, необходимо лечить и эти расстройства, иначе усталость будет только нарастать", — пояснил он.

По словам врача, длительное перенапряжение без отдыха может привести не только к эмоциональным, но и к физиологическим последствиям. Нарушается регуляция сосудистого тонуса, что увеличивает риск гипертонии и других соматических заболеваний.

"Хроническая усталость может стать фактором, способствующим развитию депрессии и тревожных расстройств. Кроме того, длительное напряжение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, провоцируя повышение артериального давления и сбои в работе сосудов. Это уже не просто усталость, а сигнал, что организму необходим полноценный отдых и пересмотр режима жизни", — отметил специалист.

Соков добавил, что людям, работающим в условиях постоянного напряжения, важно строго соблюдать режим труда и отдыха. По его словам, продолжительность и частота перерывов регламентируются санитарными нормами и должны выполняться независимо от рода деятельности. Такие паузы позволяют снизить нагрузку на нервную систему, поддерживать концентрацию и предотвращать развитие хронической усталости.