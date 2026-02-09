Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах
Испытание на прочность тыла: что стояло за системными обстрелами Белгородской области в январе
Гламур победил сцену: как шпагат Волочковой стал символом эпохи
Годы учебы впустую? Причины, по которым выпускники отказываются от выбранной специальности
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве

Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи

Здоровье » Красота

Проблемы с кишечником нередко отражаются на состоянии кожи, вызывая воспаления, повышенную чувствительность и даже экзему. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Лоб
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лоб

По словам дерматолога, кожа — это зеркало состояния внутренних органов, и любые нарушения пищеварения быстро сказываются на ее внешнем виде. Когда нарушается работа кишечника, страдает и его барьерная функция, что влияет на способность организма противостоять токсинам и аллергенам.

"Когда кишечник работает неправильно, повышается склонность к различным аллергическим и воспалительным реакциям на коже. Это могут быть экзема, акне, гнойничковые высыпания, повышенная чувствительность. В таких случаях кожный барьер ослабевает, и кожа становится более восприимчивой даже к незначительным раздражителям", — пояснила она.

Врач отметила, что попытки лечить такие проявления только снаружи редко дают стабильный результат. Мази и кремы могут временно уменьшить воспаление, но без устранения внутренней причины эффект быстро пропадает.

"Мази и кремы могут временно уменьшить воспаление, но без восстановления нормальной микрофлоры и работы желудочно-кишечного тракта улучшение будет кратковременным. Эффективная терапия всегда включает коррекцию питания, лечение воспалительных и инфекционных заболеваний кишечника, а также мягкое восстановление кожи с помощью дерматологических процедур", — подчеркнула специалист.

Сафонова добавила, что высыпания при нарушениях работы кишечника могут появляться не только на лице, но и на теле. Она пояснила, что при проблемах с пищеварением аллергены легче попадают в кровь, из-за чего реакции могут проявляться на разных участках кожи.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Садоводство, цветоводство
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Похудение застряло намертво: что менять, когда диеты больше не дают результата
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Россияне массово пересели на другой бренд: новичок выбил Haval из топа продаж
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Юбка, которая идёт абсолютно всем: модная длина, скрывающая недостатки мгновенно
Организм чистится без диет и клизм: блюдо с неожиданной жирной основой
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.