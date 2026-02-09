Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи

Проблемы с кишечником нередко отражаются на состоянии кожи, вызывая воспаления, повышенную чувствительность и даже экзему. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

По словам дерматолога, кожа — это зеркало состояния внутренних органов, и любые нарушения пищеварения быстро сказываются на ее внешнем виде. Когда нарушается работа кишечника, страдает и его барьерная функция, что влияет на способность организма противостоять токсинам и аллергенам.

"Когда кишечник работает неправильно, повышается склонность к различным аллергическим и воспалительным реакциям на коже. Это могут быть экзема, акне, гнойничковые высыпания, повышенная чувствительность. В таких случаях кожный барьер ослабевает, и кожа становится более восприимчивой даже к незначительным раздражителям", — пояснила она.

Врач отметила, что попытки лечить такие проявления только снаружи редко дают стабильный результат. Мази и кремы могут временно уменьшить воспаление, но без устранения внутренней причины эффект быстро пропадает.

"Мази и кремы могут временно уменьшить воспаление, но без восстановления нормальной микрофлоры и работы желудочно-кишечного тракта улучшение будет кратковременным. Эффективная терапия всегда включает коррекцию питания, лечение воспалительных и инфекционных заболеваний кишечника, а также мягкое восстановление кожи с помощью дерматологических процедур", — подчеркнула специалист.

Сафонова добавила, что высыпания при нарушениях работы кишечника могут появляться не только на лице, но и на теле. Она пояснила, что при проблемах с пищеварением аллергены легче попадают в кровь, из-за чего реакции могут проявляться на разных участках кожи.