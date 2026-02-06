Еда, от которой не ждут подвоха: эти продукты нарушают обмен веществ и ускоряют старение

Нарушение обмена веществ чаще всего связано с переизбытком быстрых углеводов, фастфуда и тугоплавких жиров, которые перегружают печень и сосуды. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перекус

По словам диетолога, правильная работа обмена веществ напрямую зависит от уровня сахара и состояния печени. Главную угрозу представляют продукты с высоким гликемическим индексом — сладкие напитки, десерты и избыточное количество фруктов. В умеренных объемах фрукты действительно полезны благодаря клетчатке и витаминам, однако при чрезмерном употреблении запускают скачки инсулина и усиливают аппетит. Это приводит к накоплению жира в печени и ускоряет сосудистое старение.

"Продукты с высоким гликемическим индексом — это все сладкие воды, а также большое количество фруктов. Маленькая порция — это польза, витамины, клетчатка. Но если фруктов слишком много, это уже вред, потому что повышается инсулин, растет аппетит, увеличивается жир в печени. А жировой гепатоз — это старение сосудов, активация атеросклеротических процессов. Опасность в том, что эти изменения происходят без симптомов — человек чувствует себя нормально, пока болезнь не заходит слишком далеко", — пояснила Рождественская.

Кроме того, врач отметила, что нарушению метаболизма способствуют жареные и фритюрные блюда, насыщенные продуктами горения и тугоплавкими жирами. Даже относительно полезные продукты, такие как сыр, при регулярном употреблении могут становиться источником лишних липидов низкой плотности и триглицеридов. Эти вещества накапливаются в сосудах и ускоряют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

"Стоит ограничить все, что готовится во фритюре или на сковороде с маслом. Даже сыр нельзя считать однозначно полезным: в небольшом количестве он дает кальций и витамин D, но при регулярном употреблении становится источником тугоплавких жиров. В итоге повышаются липиды низкой плотности и триглицериды, а это прямой путь к старению сосудов. В диетологии главное правило — все зависит от количества: если хочется чего-то вредного, можно позволить себе немного, как деликатес. Но если это становится привычкой, тогда вред неизбежен", — подчеркнула эндокринолог.

Рождественская отметила, что улучшить обмен веществ можно без экстремальных методов и строгих ограничений. По ее словам, умеренное снижение калорийности, отказ от избытка углеводов и кратковременное голодание помогают нормализовать уровень инсулина, стабилизировать сахар и липидный профиль. Такие подходы способствуют снижению веса и замедляют процессы старения, если применять их осознанно.

"Кратковременный отказ от пищи снижает уровень инсулина, улучшает показатели глюкозы и липидного профиля, помогает поддерживать вес и молодость. Но длительное голодание допустимо только под контролем врача, в условиях стационара, где можно следить за электролитами и общим состоянием. А вот короткие периоды воздержания от еды, например отказ от поздних ужинов или перекусов, абсолютно безопасны и дают выраженный эффект. Даже такие небольшие корректировки воспринимаются организмом как разгрузка, а не как стресс, и заметно улучшают метаболизм", — заключила эндокринолог.