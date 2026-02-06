Ошибка в воспитании из лучших побуждений: из-за нее ребенок теряет чувство защищенности

Когда в семье нарушается баланс ролей, страдают эмоциональные границы, исчезает чувство опоры и появляются внутренние конфликты, отражающиеся на всех участниках. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок с мамой

Она отметила, что любая семья представляет собой систему, где каждый участник выполняет несколько ролей — супружескую, любовную и родительскую. Гармоничные отношения строятся на том, что эти роли не смешиваются, а четко разграничены. Когда же происходит подмена — например, взрослый начинает вести себя с ребенком как с другом или подругой, — нарушается естественная иерархия и искажается восприятие границ.

"Когда взрослый человек путает роли и начинает выстраивать с ребенком дружеские отношения, он фактически перекладывает на него часть своей эмоциональной нагрузки. У детей нет психологических инструментов, чтобы справиться с такими переживаниями. Им сложно переварить опыт взрослого человека, и это вызывает у них тревогу, неуверенность и внутреннюю растерянность. В итоге ребенок чувствует себя важным, но при этом теряет ощущение безопасности, потому что не может опереться на родителя как на сильную, устойчивую фигуру. В его восприятии взрослый становится равным, а значит, не способен защитить и поддержать", — объяснила психолог.

Специалист подчеркнула, что подобное поведение разрушает авторитет родителя и меняет динамику взаимодействия в семье. Ребенок перестает воспринимать взрослого как значимую фигуру, отношения становятся фамильярными, а уважение снижается.

"Если мама ведет себя как подружка, ребенок начинает воспринимать ее на равных. В такой ситуации он легко может говорить с ней пренебрежительно или грубо, потому что не видит в ней старшего и значимого взрослого. Для мальчиков это особенно опасно: в будущем они могут выбирать женщин старше себя, потому что мама не воспринималась ими как взрослая, состоявшаяся фигура. Такая модель искажает представление о ролях в отношениях и мешает формированию зрелой эмоциональной привязанности", — отметила Метелина.

По словам психолога, в отношениях между мужчинами и женщинами, напротив, гибкость ролевых моделей допустима и даже полезна. Супруги могут временно брать на себя разные роли — партнера, заботливого родителя, друга, любовника. Это укрепляет эмоциональную связь и делает отношения живыми. Однако важно, чтобы никто не застревал в одной ролевой позиции.

"Когда в паре сохраняется баланс — это признак зрелых отношений. Мужчина и женщина могут быть и равными партнерами, и проявлять заботу друг о друге, и оставаться любовниками. Но если один постоянно находится в роли "родителя", а другой — в роли "ребенка", то постепенно отношения теряют глубину и превращаются в зависимость. Эмоциональная жизнь становится беднее, а интерес друг к другу угасает", — пояснила она.

Метелина добавила, что с возрастом ролевое распределение в семье естественным образом меняется. Когда родители становятся пожилыми, взрослые дети начинают заботиться о них и брать на себя функции, схожие с родительскими. Это нормальный, но деликатный процесс, к которому нужно прийти постепенно.

"Когда мама или папа становятся старенькими и уже не могут быть той сильной опорой, какой были раньше, дети естественно начинают заботиться о них. Это правильное и естественное изменение ролей. Но важно, чтобы оно происходило в нужное время, когда человек внутренне готов принять ответственность, а не раньше. Только тогда забота не становится тяжестью, а укрепляет семью и дает ощущение взаимной поддержки", — заключила Метелина.