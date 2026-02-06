Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Длиннее жирафа и тяжелее медведя: в Индонезии обнаружили питона — рекордсмена
Еда, от которой не ждут подвоха: эти продукты нарушают обмен веществ и ускоряют старение
Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка
Уезжать страшнее, чем остаться: почему люди продолжают жить в приграничье
Похудение любой ценой: популярный препарат может оставить без зрения и здоровья
Вузы массово сокращают платные места: к чему на самом деле готовят абитуриентов
Непризнанный Донбасс: ключевой фактор затяжного разрыва с Западом
ЖК, которые не простаивают: признаки комфортного дома, за которым охотятся покупатели
Немецкие танки подошли к границам России: в Европе нашли удобный повод для нагнетания

Ошибка в воспитании из лучших побуждений: из-за нее ребенок теряет чувство защищенности

Здоровье

Когда в семье нарушается баланс ролей, страдают эмоциональные границы, исчезает чувство опоры и появляются внутренние конфликты, отражающиеся на всех участниках. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

ребенок с мамой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок с мамой

Она отметила, что любая семья представляет собой систему, где каждый участник выполняет несколько ролей — супружескую, любовную и родительскую. Гармоничные отношения строятся на том, что эти роли не смешиваются, а четко разграничены. Когда же происходит подмена — например, взрослый начинает вести себя с ребенком как с другом или подругой, — нарушается естественная иерархия и искажается восприятие границ.

"Когда взрослый человек путает роли и начинает выстраивать с ребенком дружеские отношения, он фактически перекладывает на него часть своей эмоциональной нагрузки. У детей нет психологических инструментов, чтобы справиться с такими переживаниями. Им сложно переварить опыт взрослого человека, и это вызывает у них тревогу, неуверенность и внутреннюю растерянность. В итоге ребенок чувствует себя важным, но при этом теряет ощущение безопасности, потому что не может опереться на родителя как на сильную, устойчивую фигуру. В его восприятии взрослый становится равным, а значит, не способен защитить и поддержать", — объяснила психолог.

Специалист подчеркнула, что подобное поведение разрушает авторитет родителя и меняет динамику взаимодействия в семье. Ребенок перестает воспринимать взрослого как значимую фигуру, отношения становятся фамильярными, а уважение снижается.

"Если мама ведет себя как подружка, ребенок начинает воспринимать ее на равных. В такой ситуации он легко может говорить с ней пренебрежительно или грубо, потому что не видит в ней старшего и значимого взрослого. Для мальчиков это особенно опасно: в будущем они могут выбирать женщин старше себя, потому что мама не воспринималась ими как взрослая, состоявшаяся фигура. Такая модель искажает представление о ролях в отношениях и мешает формированию зрелой эмоциональной привязанности", — отметила Метелина.

По словам психолога, в отношениях между мужчинами и женщинами, напротив, гибкость ролевых моделей допустима и даже полезна. Супруги могут временно брать на себя разные роли — партнера, заботливого родителя, друга, любовника. Это укрепляет эмоциональную связь и делает отношения живыми. Однако важно, чтобы никто не застревал в одной ролевой позиции.

"Когда в паре сохраняется баланс — это признак зрелых отношений. Мужчина и женщина могут быть и равными партнерами, и проявлять заботу друг о друге, и оставаться любовниками. Но если один постоянно находится в роли "родителя", а другой — в роли "ребенка", то постепенно отношения теряют глубину и превращаются в зависимость. Эмоциональная жизнь становится беднее, а интерес друг к другу угасает", — пояснила она.

Метелина добавила, что с возрастом ролевое распределение в семье естественным образом меняется. Когда родители становятся пожилыми, взрослые дети начинают заботиться о них и брать на себя функции, схожие с родительскими. Это нормальный, но деликатный процесс, к которому нужно прийти постепенно.

"Когда мама или папа становятся старенькими и уже не могут быть той сильной опорой, какой были раньше, дети естественно начинают заботиться о них. Это правильное и естественное изменение ролей. Но важно, чтобы оно происходило в нужное время, когда человек внутренне готов принять ответственность, а не раньше. Только тогда забота не становится тяжестью, а укрепляет семью и дает ощущение взаимной поддержки", — заключила Метелина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Последние материалы
Ошибка в воспитании из лучших побуждений: из-за нее ребенок теряет чувство защищенности
Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка
Поведение с подтекстом: собака лижет лапы — причина может быть глубже, чем кажется
Уезжать страшнее, чем остаться: почему люди продолжают жить в приграничье
Ножницы в руках — стресс у зеркала: простой способ подровнять волосы самой
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении
Орбитальный капкан: один хитрый манёвр США в космосе, грозящий нашим ракетам на взлёте
Холод сжимает — боль взрывается: почему на морозе резко начинает болеть голова
Школьная история дала сбой: скрытая деталь в учебниках заставляет задуматься
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.