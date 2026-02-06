Похудение любой ценой: популярный препарат может оставить без зрения и здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Препарат "Оземпик", изначально созданный для лечения диабета, стал популярным средством для похудения, однако его использование связано с риском серьезных осложнений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Пустая тарелка со стаканом воды
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пустая тарелка со стаканом воды

Ранее несколько независимых исследователей, которых цитирует Daily Mail, сообщили, что прием "Оземпика" и аналогичных препаратов может привести к потере зрения. По их данным, лекарства вызывают воспаление и нарушают кровоток в глазах, а в некоторых случаях потеря зрения может быть необратимой.

По словам Чернышовой, "Оземпик" изначально создавался как препарат для нормализации уровня сахара у пациентов с диабетом, однако позже выяснилось, что он эффективно снижает аппетит и способствует похудению. Врач отметила, что препарат действительно произвел революцию в этой сфере, но при этом обладает серьезными побочными эффектами и требует крайне осторожного применения.

"Это не безобидный препарат. Он действительно помог многим людям сбросить вес, потому что блокирует аппетит и снижает тягу к еде. Но изначально он предназначался для диабетиков, и использовать его без медицинских показаний нельзя. Одним из наиболее опасных побочных эффектов является воспаление поджелудочной железы — панкреатит, после которого препарат категорически противопоказан. Поэтому принимать его нужно только под строгим контролем специалиста", — пояснила Чернышова.

Она подчеркнула, что у "Оземпика" есть и другие риски, связанные с влиянием на пищеварительную систему. По словам врача, препарат замедляет работу желудка и кишечника, из-за чего человек дольше ощущает сытость, однако в некоторых случаях это может привести к серьезным осложнениям.

"Он замедляет работу желудочно-кишечного тракта, поэтому человек дольше не чувствует голода. Однако в ряде случаев это вызывает практически паралич пищеварительной системы, когда пища перестает продвигаться по кишечнику и переваривание полностью останавливается. Это опасное состояние, которое требует медицинского вмешательства. Чтобы избежать подобных последствий, дозировку необходимо подбирать буквально ювелирно, и сделать это может только врач, который контролирует состояние пациента и реакцию на препарат", — подчеркнула Чернышова.

Она добавила, что сообщения об осложнениях со стороны зрения требуют особого внимания и дополнительного изучения. Если эта проблема подтвердится, препарат, по ее словам, могут ограничить или вовсе изъять из обращения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Похудение любой ценой: популярный препарат может оставить без зрения и здоровья
