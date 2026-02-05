Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Эмоциональная перегрузка — это состояние, при котором человек испытывает хроническое напряжение, вызванное затяжным стрессом, тревожными событиями или внутренними конфликтами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор (психолог), эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

Выгорание на рабочем месте
Фото: freepik is licensed under public domain
Выгорание на рабочем месте

По словам специалиста, эмоциональная перегрузка — это естественная реакция организма на длительное воздействие стрессовых факторов. Она возникает, когда человек вынужден постоянно быть в напряжении — например, из-за сложной жизненной ситуации, проблем на работе или сильных переживаний. В этом случае нервная система начинает работать с перегрузкой, и постепенно эмоциональные ресурсы истощаются.

"Эмоциональная перегрузка — это когда наша нервная система работает на пределе возможностей. Мы привыкли поддерживать определенный эмоциональный фон, но при длительном стрессе нагрузка становится слишком сильной. Тогда организм тратит больше энергии, чем может восстановить, и наступает истощение", — отметила Бенетт.

Она подчеркнула, что в таких ситуациях важно не игнорировать первые признаки усталости — раздражительность, апатию, бессонницу и потерю концентрации. Чтобы восстановиться, необходимо не только физически отдохнуть, но и позаботиться о позитивных эмоциональных подкреплениях.

"Хороший сон, прогулки, спорт и встречи с близкими помогают восстановить баланс. Физическая активность снижает уровень стресса, а положительные эмоции подпитывают психику. Если не давать себе отдых, можно столкнуться с эмоциональным выгоранием, когда пропадает любая мотивация и желание что-то делать", — пояснила психолог.

Бенетт добавила, что эмоциональное здоровье требует регулярного восстановления, так же как мышцы после физической нагрузки. По ее словам, вовремя замечать собственное состояние и позволять себе отдых — значит сохранять внутреннюю устойчивость и предотвращать истощение.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
