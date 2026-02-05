Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки

Резкое ухудшение самочувствия после отпуска за границей стало поводом для госпитализации жительницы России и привлекло внимание санитарных служб. В стране официально зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья — опасного вирусного заболевания, ранее не регистрировавшегося на территории РФ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больничная палата

Инфицированная женщина находится под наблюдением врачей в стационаре. По данным надзорного ведомства, угрозы для населения нет, ситуация контролируемая, а профильные службы были заранее готовы к подобному сценарию.

Как был выявлен случай

Заболевшая россиянка недавно вернулась в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время поездки она неоднократно подвергалась укусам комаров и не использовала средства индивидуальной защиты от насекомых. Именно этот фактор специалисты называют ключевым в цепочке заражения.

После возвращения в Россию у женщины появились симптомы, потребовавшие медицинского вмешательства. Врачи приняли решение о госпитализации, а лабораторные исследования подтвердили диагноз. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что речь идёт исключительно о завозной инфекции.

Риски распространения и позиция ведомства

В санитарном ведомстве подчёркивают: вероятность распространения лихорадки чикунгунья внутри страны крайне низкая. Заболевание не передаётся от человека к человеку и может распространяться только через укусы инфицированных комаров. Это существенно снижает эпидемиологические риски для регионов России.

Специалисты напомнили, что ещё до выявления случая предупреждали о возможности завоза инфекции из-за рубежа. С учётом роста туристических потоков в экзотические страны подобные ситуации рассматривались как потенциальные, и алгоритмы реагирования были заранее отработаны.

Симптомы и сложности диагностики

Чикунгунья может маскироваться под обычную простуду, что затрудняет раннее выявление. Заболевание начинается с резкого повышения температуры, сильной головной боли и общего недомогания. На этом этапе его легко спутать с ОРВИ или гриппом.

Отличительной особенностью инфекции является выраженная боль и отёчность суставов. Эти симптомы могут быть настолько интенсивными, что заметно ограничивают подвижность человека и становятся основным диагностическим ориентиром для врачей.

Где распространена лихорадка чикунгунья

К эндемичным регионам относятся страны Африки к югу от Сахары, государства Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона. Также заболевание распространено на Аравийском полуострове и Индийском субконтиненте.

В Роспотребнадзоре рекомендуют путешественникам, направляющимся в эти регионы, соблюдать меры предосторожности. Использование репеллентов, москитных сеток, защитной одежды с длинными рукавами и брюк снижает риск заражения. При появлении симптомов после возвращения специалисты советуют незамедлительно обращаться к врачу и сообщать о недавней поездке — сообщает karelinform.ru.