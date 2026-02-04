Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже

С возрастом состояние волосяных фолликулов ухудшается, а волосы становятся более склонными к выпадению из-за гормональных изменений и физиологических факторов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg Выпадение волос

По словам специалиста, возрастное выпадение волос у женщин чаще всего связано с изменением гормонального фона в период менопаузы и постменопаузы. В это время снижается уровень эстрогенов, а андрогены, напротив, начинают преобладать, что и вызывает активное выпадение волос.

"С возрастом наблюдается усиленное выпадение волос, особенно у женщин в период менопаузы и постменопаузы. Это связано с изменением гормонального баланса — снижением уровня эстрогенов и относительным преобладанием андрогенов. Под их воздействием изменяется питание волосяных фолликулов, что приводит к их ослаблению и постепенному выпадению волос", — пояснила Егорова.

Врач отметила, что у мужчин выпадение волос имеет в основном наследственную природу. В таких случаях речь идет об андрогенетической алопеции, при которой волосяные фолликулы теряют устойчивость к андрогенам. Полностью остановить этот процесс сложно, однако современные методы позволяют добиться заметного улучшения внешнего вида.

"Если у мужчины с возрастом начинают выпадать волосы, чаще всего это обусловлено генетикой. У него, как правило, и отец, и дедушка были лысыми. Андрогенетическую алопецию остановить практически невозможно, на нее очень сложно повлиять. Но в настоящее время успешно применяются методы пересадки волос, и при правильном подходе можно добиться хорошего эстетического результата", — подчеркнула специалист.

Егорова добавила, что профилактика играет решающую роль в сохранении густоты и здоровья волос. Она рекомендовала следить за уровнем белка и железа в крови, контролировать показатели ферритина, фолиевой кислоты и витамина B12, а также избегать хронических стрессов. По словам врача, при малейших подозрениях на дефицит этих показателей можно пройти лабораторный чекап, а при выявлении отклонений — обратиться к специалисту для коррекции состояния.