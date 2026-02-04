Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ

Появление необъяснимой слабости, тяжести в животе и легкого повышения температуры может сигнализировать о первых нарушениях обмена веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

По словам специалиста, сбои метаболизма могут возникать внезапно, а их проявления часто ошибочно принимают за простую усталость или легкое недомогание. Однако даже незначительные симптомы — повод присмотреться к своему состоянию и при необходимости пройти обследование. Среди ранних признаков Удалов назвал общую слабость, тяжесть в животе и ощущение легкого жара.

"Нарушения обмена веществ могут развиваться молниеносно. Человек ощущает слабость, тяжесть в животе, может появиться температура около 37,2–37,3. Если вовремя не обратиться к врачу, это состояние может отразиться на любом органе — ухудшиться зрение, появиться отдышка или другие жалобы. Где в организме слабое место, там и проявится проблема", — отметил Удалов.

Он подчеркнул, что сбои обмена веществ влияют на разные системы организма, и предсказать, какие именно органы пострадают, невозможно. Одним из частых проявлений врач назвал нарушение стула. По словам специалиста, предотвратить развитие метаболических нарушений помогает правильное питание и умеренная физическая активность.

"Около 80% успеха в нормализации обмена веществ зависит от питания. Нужно убрать из рациона фастфуд и все, что связано с неправильным питанием. Понятное дело, что это тяжело, но желательно это сделать, потому что именно питание чаще всего становится причиной нарушений. Физическая активность тоже играет свою роль — она всегда полезна и помогает поддерживать организм в тонусе", — пояснил врач.

Он добавил, что при своевременном обращении к врачу обмен веществ можно полностью восстановить. Для этого необходимо пройти обследование, сдать анализы и определить, какие процессы в организме нарушены. Удалов подчеркнул, что самолечение в таких случаях неэффективно и может только усугубить состояние.