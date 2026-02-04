Этот сбой во сне запускает цепочку болезней: организм расплачивается здоровьем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Постоянная сонливость, усталость и ощущение, что даже после долгого сна человек не чувствует себя отдохнувшим, могут указывать на то, что организм не достигает глубоких стадий сна. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов.

Как отметил специалист, самостоятельно понять, что организм не доходит до глубокого сна, почти невозможно. Основные признаки — дневная сонливость, слабость, снижение внимания и концентрации. При этом гаджеты, фиксирующие сон, дают лишь приблизительное представление о его структуре, так как оценивают только пульс и активность тела.

"Недостаток глубокого сна — это, по сути, некачественный сон. Организм не успевает восстанавливаться, и это со временем приводит к повышению риска инфекционных и онкологических заболеваний, повышению артериального давления. Кроме того, появляется дневная сонливость, снижается концентрация внимания и скорость реакции", — пояснил Кудинов.

Он отметил, что причины нарушения глубокого сна могут быть разными. Это могут быть внешние раздражители — свет, шум, работающий телевизор. Но чаще всего, по словам специалиста, качество сна страдает из-за тревожных расстройств, стресса или храпа. При этом храп может мешать не только окружающим, но и самому человеку, вызывая остановки дыхания во сне и частые микропробуждения.

"Когда дыхание во сне периодически останавливается, человек не может погрузиться в глубокие стадии сна. Мозг постоянно получает сигналы тревоги и удерживает организм в состоянии поверхностного сна. Если такие остановки дыхания сохраняются, это может быть опасно и в крайних случаях привести к внезапной смерти во сне", — подчеркнул врач.

Кудинов напомнил, что при подозрении на подобные нарушения необходимо обратиться к сомнологу. По его словам, диагностика проводится с помощью полисомнографии или респираторного мониторинга, которые позволяют оценить дыхание, частоту микропробуждений и структуру сна. Эти методы помогают выявить причину проблемы и подобрать лечение, чтобы восстановить полноценный ночной отдых.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
