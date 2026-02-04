Школы Уфы переходят на режим стерильности: грипп этого типа меняет логику профилактики

В школах и детских садах Уфы усиливают санитарный контроль на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Ситуация остается под наблюдением специалистов, однако вирус гриппа типа A продолжает доминировать среди циркулирующих возбудителей.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка болеет

Рост ОРВИ и роль детской заболеваемости

На пятой неделе 2026 года в Башкирии зафиксирован небольшой рост уровня острых респираторных инфекций. По данным санитарных врачей, увеличение составило 0,2% по сравнению с предыдущим периодом. Несмотря на умеренную динамику, почти половина заболевших приходится на детей.

В Роспотребнадзоре уточнили, что дети до 14 лет составили 46,2% от общего числа заболевших. Преобладающим возбудителем остается вирус гриппа типа A, штамм H3N2. Именно этот подтип, по мнению специалистов, способен быстро распространяться в детских коллективах.

Чем опасен грипп типа A (H3N2)

Врач-терапевт лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Алина Кириченко подчеркивает, что грипп типа A отличается высокой способностью к мутациям. Благодаря этому вирус может преодолевать защитные механизмы организма и становиться причиной массовых эпидемий. Специалист отмечает, что распознать именно грипп A можно только с помощью специальных анализов. Первые симптомы часто напоминают другие ОРИ, однако течение болезни и возможные осложнения могут быть значительно тяжелее.

Кириченко также напоминает, что в конце 2025 года в ряде регионов России был отмечен рост заболеваемости "гонконгским гриппом" — агрессивным штаммом A (H3N2). Этот подтип традиционно отличается высокой контагиозностью и способностью вызывать серьезные осложнения. Этот подтип вируса традиционно отличается высокой контагиозностью и способностью вызывать серьёзные осложнения.

Фильтры в школах и меры профилактики

В образовательных учреждениях Уфы продолжаются утренние профилактические осмотры учащихся — так называемые входные фильтры. Они позволяют выявлять признаки заболевания на раннем этапе и ограничивать распространение инфекции в коллективах. Если общая заболеваемость ОРВИ среди школьников превышает 20%, учреждения переходят к временным санитарным мерам. В таких случаях может вводиться карантин и дистанционная форма обучения.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты Роспотребнадзора Башкирии рекомендуют регулярно проветривать помещения, минимизировать посещение людных мест и тщательно мыть руки. При первых признаках простуды гражданам советуют немедленно обращаться к врачу, отказавшись от самолечения. Об этом сообщает mkset.ru.