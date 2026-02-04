Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ОСАГО перестало быть одинаковым: страхование впервые жестко привязали к регионам
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Хищник, которого не ждали у берега: древний гигант освоил чужую территорию у воды
Арктика тает не сама по себе: ускоритель льда нашёлся в тысячах километров от полюса
Робот пришёл в операционную: суставы в Подмосковье теперь лечат с ювелирной точностью
Турнир в Италии обещал драму: сборная России могла стать главным фаворитом
Соборная площадь — театральное приключение в Смутном времени: ко-продукция Театра на Малой Ордынке и Кинопарка Москино
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу

Школы Уфы переходят на режим стерильности: грипп этого типа меняет логику профилактики

Здоровье

В школах и детских садах Уфы усиливают санитарный контроль на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Ситуация остается под наблюдением специалистов, однако вирус гриппа типа A продолжает доминировать среди циркулирующих возбудителей.

Девушка болеет
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка болеет

Рост ОРВИ и роль детской заболеваемости

На пятой неделе 2026 года в Башкирии зафиксирован небольшой рост уровня острых респираторных инфекций. По данным санитарных врачей, увеличение составило 0,2% по сравнению с предыдущим периодом. Несмотря на умеренную динамику, почти половина заболевших приходится на детей.

В Роспотребнадзоре уточнили, что дети до 14 лет составили 46,2% от общего числа заболевших. Преобладающим возбудителем остается вирус гриппа типа A, штамм H3N2. Именно этот подтип, по мнению специалистов, способен быстро распространяться в детских коллективах.

Чем опасен грипп типа A (H3N2)

Врач-терапевт лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Алина Кириченко подчеркивает, что грипп типа A отличается высокой способностью к мутациям. Благодаря этому вирус может преодолевать защитные механизмы организма и становиться причиной массовых эпидемий. Специалист отмечает, что распознать именно грипп A можно только с помощью специальных анализов. Первые симптомы часто напоминают другие ОРИ, однако течение болезни и возможные осложнения могут быть значительно тяжелее.

Кириченко также напоминает, что в конце 2025 года в ряде регионов России был отмечен рост заболеваемости "гонконгским гриппом" — агрессивным штаммом A (H3N2). Этот подтип традиционно отличается высокой контагиозностью и способностью вызывать серьезные осложнения. Этот подтип вируса традиционно отличается высокой контагиозностью и способностью вызывать серьёзные осложнения.

Фильтры в школах и меры профилактики

В образовательных учреждениях Уфы продолжаются утренние профилактические осмотры учащихся — так называемые входные фильтры. Они позволяют выявлять признаки заболевания на раннем этапе и ограничивать распространение инфекции в коллективах. Если общая заболеваемость ОРВИ среди школьников превышает 20%, учреждения переходят к временным санитарным мерам. В таких случаях может вводиться карантин и дистанционная форма обучения.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты Роспотребнадзора Башкирии рекомендуют регулярно проветривать помещения, минимизировать посещение людных мест и тщательно мыть руки. При первых признаках простуды гражданам советуют немедленно обращаться к врачу, отказавшись от самолечения. Об этом сообщает mkset.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Энергетика
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Еда и рецепты
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско Любовь Степушова
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет
Последние материалы
Плиты сошлись не на шутку: землетрясение у Камчатки встревожило планету
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Запретное слово как выпуск пара: почему эмоции выходят быстрее через мат
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Чаевые по-столичному:кто в Москве получает бонусы чаще других
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Китайские машины в России упёрлись в потолок: 2026 готовит неприятный сюрприз рынку
Необычные формы, яркие краски и вау-эффект: экзотические звёзды цветника в вашем саду
Мандарин, который не разочарует: как аромат и текстура кожуры предсказывают вкус
Брови снова худеют: почему аккуратная линия стала символом нового минимализма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.