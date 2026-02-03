Робот пришёл в операционную: суставы в Подмосковье теперь лечат с ювелирной точностью

В подмосковных больницах постепенно появляются технологии, которые ещё недавно ассоциировались с ведущими мировыми клиниками. Теперь точность хирургических решений всё чаще определяется не только опытом врача, но и возможностями цифровых систем.

В Жуковской областной клинической больнице начала работу первая в Московской области роботизированная система, предназначенная для проведения ортопедических операций. Речь идёт о высокотехнологичном комплексе, который используется при вмешательствах на крупных суставах и позволяет вывести процесс подготовки к операции на новый уровень.

Ключевая особенность системы — создание трёхмерной модели оперируемого сустава. На её основе врачи заранее планируют каждый этап вмешательства, определяют оптимальное расположение импланта и минимизируют возможные риски. Такая предварительная визуализация даёт возможность добиться максимально точной установки протеза и снизить нагрузку на ткани.

Доступность и объёмы помощи

Как отмечают в региональном правительстве, внедрение робота напрямую влияет на доступность высокотехнологичной помощи для жителей Подмосковья. С его помощью в больнице смогут выполнять эндопротезирование коленных, плечевых и тазобедренных суставов в большем объёме, чем ранее.

"Благодаря роботу, жителям региона станет доступнее эндопротезирование коленных, плечевых и тазобедренных суставов. Кроме того, количество проводимых за год операций увеличится на 40%. Важно, что лечение проводится бесплатно, по полису ОМС", — отметил зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По данным Минздрава, рост числа операций связан не только с автоматизацией процессов, но и с сокращением времени на подготовку и проведение вмешательств.

Реабилитация и роль врача

Использование роботизированной системы позволяет проводить операции с минимальной инвазивностью. Это означает меньшее повреждение тканей и, как следствие, более быстрое восстановление пациентов. В большинстве случаев срок реабилитации сокращается до одного-трёх дней.

При этом система не заменяет хирурга, а выступает его ассистентом. Она помогает выстроить точное планирование и сопровождает врача во время операции, обеспечивая контроль параметров и стабильность действий. Такой формат работы снижает вероятность ошибок и повышает предсказуемость результата лечения — сообщает "Вести Подмосковья".