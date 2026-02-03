Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость

Даже небольшое ухудшение зрения или появление "мушек" перед глазами может быть признаком начинающегося заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Он объяснил, что любые изменения, которые человек замечает в своем зрении, требуют внимания специалиста. Самостоятельно определить причину невозможно — только врач-офтальмолог способен провести необходимую диагностику и назначить лечение.

"Любые изменения в зрении, обнаруженные пациентом, — это повод к срочному обращению к врачу. Пациент не должен пытаться понять самостоятельно, что именно произошло: помутнение хрусталика, признаки конъюнктивита или другое заболевание глаз. Все такие состояния должны находиться под контролем профессионала-офтальмолога", — подчеркнул Куренков.

Он отметил, что тревожными признаками являются любые отличия от привычного состояния глаз — появление "мушек" или "искорок" перед глазами, покраснение, ощущение песка, сухость или снижение четкости зрения. По словам эксперта, именно такие симптомы часто становятся первыми проявлениями офтальмологических заболеваний, которые при раннем обращении можно успешно вылечить или остановить на ранней стадии.

"Если появляются необычные ощущения — мушки, искры, покраснение или снижение зрения, — единственно правильное решение — визит к офтальмологу. Многие болезни полностью обратимы при своевременном лечении. А при хронических патологиях, например возрастной макулодистрофии, возможно стабилизировать процесс и сохранить зрение на долгие годы", — пояснил врач.

Куренков добавил, что регулярные профилактические осмотры у офтальмолога являются основой сохранения зрения. По его словам, ежегодное посещение специалиста позволяет выявить даже скрытые патологии на ранней стадии, предотвратить их развитие и тем самым сохранить здоровье глаз.