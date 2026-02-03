Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу

Малоподвижный образ жизни, лишний вес и привычка долго находиться в одной позе — основные факторы, которые способствуют развитию варикоза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женские ноги с варикозом

По словам специалиста, варикоз — болезнь, формирование которой во многом связано с образом жизни человека. Современные привычки — сидячая работа, ограниченная физическая активность и нерациональное питание — создают постоянную нагрузку на венозную систему и постепенно приводят к нарушениям кровотока.

"Малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела и длительное пребывание в вынужденном положении — стоя или сидя — значительно повышают риск развития варикоза. Вред наносит и ношение некомфортной, нефизиологичной одежды и обуви: слишком утягивающего белья, тесных брюк или обуви на чрезмерно высоком каблуке, ограничивающем подвижность в голеностопном суставе", — пояснил Богачев.

Он добавил, что развитие варикоза могут ускорять и другие бытовые привычки. Среди них — пища с низким содержанием клетчатки, вызывающая склонность к запорам, курение и частое пребывание в бане или горячих ваннах, где происходит перегревание организма. Негативно влияют и травмоопасные виды спорта, тяжелые физические нагрузки, а также травматичные методы эпиляции, при которых повышается температура кожи и повреждаются сосуды.

"Есть целый комплекс факторов, связанных с повседневной жизнью. Это подъем тяжестей, занятия травмоопасными видами спорта — футболом, хоккеем, боевыми искусствами. Даже методы эпиляции вроде шугаринга или воска могут способствовать повреждению сосудов. Все, что вызывает перегревание, механическое воздействие или повышение внутрибрюшного давления, повышает риск развития варикоза", — отметил врач.

Специалист подчеркнул, что варикоз относится к хроническим заболеваниям, и полностью избавиться от него невозможно. Однако при своевременном обращении к врачу и правильном лечении болезнь можно перевести в устойчивую ремиссию — состояние, когда симптомы исчезают и человек может вести полноценную жизнь. Поддерживать этот эффект помогают регулярное наблюдение у специалиста, умеренная физическая активность и контроль факторов риска.

"Варикоз относится к хроническим заболеваниям. Его можно перевести в состояние ремиссии — когда он не беспокоит и не проявляется, но полностью вылечить не удается. Это как кариес: вы устраняете симптомы, но фактор риска остается. Современный образ жизни не позволяет полностью избежать причин, способствующих развитию болезни, поэтому важно вовремя обращаться за помощью", — заключил Богачев.