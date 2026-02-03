Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Организм подает сигналы, а их не слышат: как изменения в поведении выдают проблемы с психикой

Здоровье

Резкие изменения в поведении — потеря сна, раздражительность, замкнутость или потеря аппетита — могут быть первыми сигналами проблем с психикой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр, нарколог и главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров.

Раздраженный молодой человек
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раздраженный молодой человек

Изменение привычного поведения — один из первых признаков того, что человек может переживать психологические трудности, отметил Шуров. По словам специалиста, насторожить должны такие признаки, как бессонница, потеря аппетита, вспышки агрессии, раздражительность или, наоборот, замкнутость. Если человек, ранее общительный и активный, внезапно становится скрытным или уходит в себя, это повод обратить внимание и обратиться за консультацией.

"Любые изменения в поведении требуют внимания и понимания их причин. Если пропал сон, человек стал агрессивным, потерял аппетит или стал замкнутым — это уже сигнал. Когда поведение внезапно меняется, важно разобраться, что происходит: возможно, это кризис, внутренние проблемы или начало депрессии. Если самостоятельно объяснить причины не удается, стоит обратиться за профессиональной помощью. Главное — не игнорировать такие изменения", — подчеркнул Шуров.

По его словам, одна из самых распространенных ошибок — длительное игнорирование тревожных симптомов и попытки справиться с ними самостоятельно. Люди часто убеждают себя, что "просто устали" или "все пройдет само", откладывая визит к врачу на потом. В результате психическое состояние постепенно ухудшается, а когда человек наконец решается обратиться к специалисту, расстройство уже требует гораздо более серьезного лечения.

"Люди, как правило, обращаются за помощью слишком поздно — когда состояние уже зашло слишком далеко. Часто дотягивают до последнего, а потом спрашивают себя, почему не пришли раньше. За это время нарушения только усугубляются, и лечение требует больше времени и усилий. Многие пытаются помочь себе народными средствами или советами из интернета, теряя драгоценное время. А ведь чем раньше начинается работа со специалистом, тем выше шанс быстро и полностью восстановиться", — отметил психиатр.

Шуров подчеркнул, что не стоит бояться обращаться к специалистам: психиатрия — такая же часть медицины, как терапия или хирургия. Он отметил, что люди не лечат гастрит и не оперируют аппендицит самостоятельно, поэтому и проблемы с психическим здоровьем требуют такого же ответственного подхода и обращения к врачу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
