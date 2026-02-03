Похудеть к лету проще, чем кажется: начните с отказа от этих повседневных привычек

Незаметные на первый взгляд пищевые привычки — частые перекусы, чай со сладостями или еда перед экраном — становятся одной из главных причин набора лишнего веса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова.

Как отметила диетолог, многие лишние килограммы появляются не из-за полноценных приемов пищи, а из-за небольших, но регулярных перекусов. Привычка сопровождать чай сладостями — одна из самых распространенных и коварных. По словам Белоусовой, именно такие "маленькие радости" часто незаметно добавляют сотни лишних калорий в рацион.

"Привычка сопровождать чай сладостями очень распространена. Вместо простой чашки напитка человек выпивает чай с конфетой или пряником, которые на самом деле не нужны. Так несколько раз в день накапливается лишний сахар и калории. Однако ритуал можно сохранить, заменив сладости, например, дольками яблока — и удовольствие останется, и вреда для фигуры не будет", — пояснила Белоусова.

Еще одна вредная привычка, подчеркнула специалист, — "кусочничество", то есть постоянное перекусывание между основными приемами пищи. По словам Белоусовой, люди часто пробуют еду во время готовки, съедают "некрасивые" кусочки или берут что-то из холодильника без чувства голода. Не менее вредно есть перед телевизором или с телефоном в руках — внимание отвлекается, и мозг не успевает вовремя зафиксировать чувство сытости.

"Когда мы едим перед экраном, примерно на 40% снижается ощущение насыщения. Мы не чувствуем, сколько уже съели, и продолжаем есть. То же самое происходит при еде на ходу — шаурма, хот-доги, батончики, чипсы. Это не только калорийно, но и вредно для пищеварения, ведь организм не приспособлен к тому, чтобы переваривать пищу в движении", — отметила она.

По словам Белоусовой, отказ от вредных пищевых привычек способен заметно улучшить фигуру уже к лету. Для тех, у кого лишних всего несколько килограммов, этого может быть достаточно. А при более выраженном лишнем весе изменение привычек станет лишь частью комплексного подхода, который включает контроль калорийности и соблюдение режима питания — только так можно добиться стабильного результата.