Не спешите пить таблетки: в этих случаях самолечение при простуде допустимо

Насморк, боль в горле и небольшая температура не всегда повод для паники — в ряде случаев организм способен справиться сам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на больничном

По словам специалиста, многое зависит от реакции организма на начало болезни. Если температура поднимается умеренно, появляется насморк и боль в горле, но после простых домашних мер становится легче, это говорит о хорошем иммунном ответе. В таких случаях допустимо ограничиться обильным питьем, теплом и средствами для облегчения симптомов.

"Если проявилась легкая простуда, болит горло, немного поднялась температура, но после чая с лимоном и медом становится легче, значит, организм реагирует правильно. Это нормальный процесс, иммунная система включилась в работу. Достаточно поддержать ее — теплое питье, отдых, можно использовать простые растворы для полоскания горла. Этого вполне достаточно, чтобы восстановиться без медикаментов", — пояснила Лапа.

Однако врач предупредила: если состояние внезапно ухудшается, поднимается высокая температура, появляется головокружение, чувство внутреннего жара и слабость, нужно без промедления вызвать врача. По ее словам, такие симптомы указывают на то, что организм не справляется самостоятельно.

"Когда появляется головокружение, сильный жар или выраженная слабость, откладывать обращение к врачу нельзя. Такие симптомы свидетельствуют о развитии осложнений и требуют немедленной медицинской оценки. Чем раньше начнется лечение, тем выше вероятность быстрого и полного восстановления", — подчеркнула она.

Лапа также отметила, что многие люди используют лекарства, которые им когда-то назначал врач, и в этом нет ничего плохого. По ее словам, такой подход оправдан, если человек хорошо знает, какие препараты ему подходят и уже помогали раньше. Однако, подчеркнула специалист, если за два дня улучшения не наступает, необходимо снова обратиться к врачу, чтобы скорректировать лечение.