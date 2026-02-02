Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем

Синдром спасателя формируется, когда человек с детства привыкает заслуживать любовь и одобрение, помогая другим даже в ущерб себе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

По словам специалиста, синдром спасателя — это устойчивая психологическая модель, в которой человек берет на себя ответственность за других, даже когда это разрушает его личные ресурсы. Хорс напомнил, что в психологии подобное поведение описывается через "треугольник Карпмана", где спасатель, жертва и тиран постоянно меняются ролями.

"Человек сначала старается помочь другому, берет на себя его проблемы, а затем чувствует себя жертвой и обвиняет окружающих в том, что его используют и не ценят. После этого он переходит в позицию тирана — начинает давить на близких, требовать, контролировать и раздражаться. Затем снова возвращается к роли спасателя, пытаясь всех примирить и все исправить. Это замкнутый круг, по которому живут многие семьи, и выйти из него можно только через осознанность и принятие ответственности за собственные решения", — отметил Хорс.

Психолог подчеркнул, что основная причина подобного поведения — внутренние установки, заложенные еще в детстве. Родительские фразы вроде "ты должен помогать людям" превращаются в жесткие убеждения, с которыми человек живет всю жизнь. Именно они заставляют спасателя действовать не по собственному желанию, а из чувства долга и страха быть плохим.

"Многих с детства учат, что если ты не помогаешь, значит, ты черствый и плохой человек. И такие убеждения люди даже не подвергают сомнению. Вокруг них часто собираются манипуляторы, которые умеют использовать это чувство в своих целях. Поэтому важно задать себе вопрос: почему я должен быть хорошим для всех и кто решает, что хорошо, а что плохо? Ведь даже если кто-то на меня обижается, это не значит, что я плохой — это просто его выбор", — пояснил он.

По словам Хорса, избавиться от синдрома спасателя можно только через осознание собственной взрослой позиции. Он подчеркнул, что зрелый человек не обязан постоянно быть хорошим и угождать всем. Способность выбирать — помогать или нет — и принимать, что не все будут довольны, является признаком психологической зрелости.

"Выйти из роли спасателя можно только став взрослыми. Взрослый человек умеет выбирать: хочет ли он помогать, в какой мере и зачем. Он делает это не потому, что боится осуждения, а потому что сам так решил. Он допускает, что другие могут обижаться или не соглашаться, и спокойно к этому относится. Это и есть настоящая свобода, которой не хватает тем, кто всю жизнь живет ради чужого одобрения", — объяснил психолог.

Он добавил, что самостоятельно пересмотреть такие глубокие внутренние установки бывает сложно. В таких случаях может потребоваться помощь когнитивного психолога, задача которого — помочь человеку осознать и переосмыслить навязанные с детства модели поведения и выйти за рамки привычной роли спасателя.