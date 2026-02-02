Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Даже короткая прогулка в легкой обуви и с открытыми щиколотками может закончиться воспалением дыхательных путей и серьезным переохлаждением организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Девушка на морозе
Фото: freepik.com by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на морозе

По словам специалиста, холодная погода требует максимальной защиты тела, однако многие по-прежнему легкомысленно относятся к выбору зимней одежды. Он отметил, что переохлаждение происходит гораздо быстрее, чем принято думать, и даже короткий путь от машины до офиса может закончиться воспалением слизистой носа и горла. Особое внимание врач советует уделять обуви и защите ног.

"До сих пор люди, особенно подростки, ходят в летней обуви или легких кроссовках, называя их зимними. Но это недопустимо. Обувь должна быть с высокой подошвой, хорошо утепленной и не пропускающей холодный воздух. Чем выше нога от земли и плотнее мех, тем меньше риск переохлаждения и воспаления слизистой оболочки полости носа", — подчеркнул Зайцев.

Он добавил, что популярная сегодня мода на открытые щиколотки, узкие брюки и легкие носки в морозы крайне опасна. Даже если человеку кажется, что путь короткий, охлаждение тканей происходит моментально. По словам врача, замерзшие ноги или кисти рук становятся причиной воспалений не только в носу, но и в носоглотке.

"Пациенты приходят даже в сильные морозы с открытыми щиколотками и говорят, что шли всего пять минут. Но это иллюзия безопасности — выхолаживание происходит мгновенно. Поэтому носки сейчас должны быть теплыми, лучше шерстяными или туристического типа. Перчатки — не аксессуар, а необходимость, потому что охлаждение рук ускоряет воспалительные процессы в слизистой носа", — пояснил он.

Зайцев подчеркнул, что переохлаждение опасно не только для конечностей, но и для верхней части тела. При открытом лбе, щеках или шее холод может вызвать воспаление гайморовых и лобных пазух. Кроме того, врач обратил внимание, что разговоры на морозе, дыхание через рот и телефонные беседы на улице усиливают риск заболеваний.

"Разговаривать на морозе крайне нежелательно. Когда человек активно говорит или дышит ртом, холодный воздух быстро охлаждает слизистую. Это приводит к фарингиту, ларингиту и воспалению задней стенки глотки. То же самое происходит, когда человек бежит или разговаривает по телефону на холоде. Открытый рот — прямой путь к воспалению дыхательных путей", — отметил Зайцев.

Специалист советует не пытаться "перехитрить" мороз и не доказывать себе, что организм справится. По его словам, даже если человек не заболел сегодня, последствия легкомысленного отношения к холоду проявятся позже.

"Мы подвластны климату и не можем его победить. Если сегодня удалось не заболеть, завтра организм все равно даст сбой. Поэтому важно не хорохориться, а правильно одеваться, защищать лицо, руки и ноги, периодически заходить в теплые помещения, чтобы согреться — например, если путь занимает полчаса, стоит через 15 минут зайти в магазин или банк, чтобы немного отогреться. И главное — не заниматься самолечением. Воспаление пазух или глотки лечит только врач", — заключил Зайцев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
