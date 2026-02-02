Цена идеального поведения: какие последствия для ребенка несут жесткие запреты в семье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Чрезмерная строгость родителей и большое количество запретов могут вызывать у ребенка неуверенность в себе, страх ошибок или, наоборот, стремление к бунту и нарушению правил. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Фото: freepik is licensed under public domain
Психолог объяснила, что система запретов, которую родители формируют в семье, напрямую влияет на характер и самооценку ребенка. Когда ограничений слишком много, у ребенка не остается пространства для самостоятельных решений и личного опыта. Это приводит к двум противоположным сценариям — стремлению к бунту или, наоборот, к полному подчинению.

"Чем больше родители запрещают, чем строже держат своего ребенка, тем меньше у него возможностей сделать собственный выбор. Как только он вырывается из-под власти родителей, он немедленно стремится сделать все, что было под запретом. Послушный ребенок нередко превращается в полностью неуправляемого человека, ведущего противоположный образ жизни", — отметила она.

По словам Мухиной, если ребенок не смог освободиться от чрезмерного контроля, формируется зависимая и неуверенная личность. Такой человек не умеет принимать решения, нуждается в постоянных указаниях и часто не способен построить самостоятельную жизнь.

"Если вырваться из-под родительского гнета не удается, формируется зависимая модель поведения. Такой человек не способен к самостоятельным решениям, живет по указке, часто не может построить личные отношения и чувствует себя несчастным. Поэтому ребенку необходимо пространство для выбора и возможность пробовать себя в разных ситуациях", — пояснила психолог.

Мухина подчеркнула, что настоящих, безусловных запретов должно быть немного. Они должны касаться лишь действительно опасных или недопустимых действий — тех, что могут нанести вред жизни и здоровью. При этом родителям важно самим соблюдать установленные правила, чтобы не подрывать собственный авторитет.

"Если запрет действительно важен, он должен быть строгим и однозначным. Например, нельзя совать пальцы в розетку или прыгать с крыши — это вопрос безопасности. Но если родитель говорит, что курить нельзя, при этом сам курит, это уже не запрет, а двойной стандарт. В таких случаях нужно не запрещать, а объяснять, почему это вредно, и позволять ребенку сделать осознанный выбор", — объяснила специалист.

Психолог добавила, что эффективное воспитание должно основываться не на страхе и наказаниях, а на системе поощрений и доверии. По ее словам, физическое воздействие недопустимо — оно не учит, а калечит психику, вызывая тревожность, чувство вины и недоверие к взрослым. Вместо этого ребенку важно показывать, что старание и ответственность приносят положительный результат, а ошибки — часть нормального процесса взросления.

