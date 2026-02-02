Сначала кажется пустяком: признаки со стороны нервной системы, которые опасно игнорировать

Нарушение работы нервной системы может проявляться изменением походки, чувствительности, координации и даже речи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По словам специалиста, нервная система контролирует все функции организма, поэтому сбои в ее работе могут проявляться в самых разных формах — от нарушений движений до изменений речи и чувствительности. Даже незначительные отклонения, появившиеся впервые, требуют внимания.

"Нарушения работы нервной системы могут затрагивать разные сферы — движения, чувствительность, речь, координацию. Иногда человек начинает замечать слабость, неловкость, боли или, наоборот, ощущение онемения в теле. Также могут изменяться привычные реакции организма — например, походка становится неуверенной, движения менее точными. Появление таких новых признаков, которых раньше не было, уже является поводом насторожиться и обратиться к врачу", — пояснила невролог.

Суворинова отметила, что особое внимание стоит уделять внезапным или прогрессирующим симптомам — трудностям с глотанием, изменению голоса, нарушению речи, появлению приступов или эпизодов потери сознания. Подобные проявления нередко свидетельствуют о поражении центральной или периферической нервной системы и требуют обследования у специалиста.

"Если человеку становится трудно ходить, нарушается равновесие, появляются неловкость движений, бессонница или изменяется речь — это серьезный сигнал. Такие симптомы не проходят сами по себе и могут указывать на начало заболевания. При поздней диагностике даже успешно вылеченные случаи нередко оставляют последствия, влияющие на качество жизни", — подчеркнула Суворинова.

Она добавила, что изменения эмоционального состояния также могут быть связаны с нарушениями нервной регуляции. Повышенная тревожность, раздражительность, ощущение внутреннего напряжения и проблемы со сном нередко сопровождают ранние стадии неврологических расстройств. По словам врача, в таких ситуациях важно не откладывать визит к специалисту — своевременное обращение помогает выявить причину и предотвратить развитие более серьезных нарушений.