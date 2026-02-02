Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора

Оспа обезьян передается при тесном физическом контакте с зараженным человеком, сопровождается характерными кожными высыпаниями и может представлять опасность в зависимости от штамма вируса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Женщина болеет

Ранее в Telegram-канале Домодедовской больницы сообщили, что у одного из госпитализированных пациентов лабораторно подтвердился диагноз "оспа обезьян".

Болибок отметил, что передача оспы обезьян происходит, как правило, при тесном физическом контакте с зараженным человеком. Основные пути распространения инфекции — контактно-бытовой и половой, при этом заражение возможно только при соприкосновении кожи с кожей.

"Распространение чаще всего идет контактно-бытовым или половым путем, но только при тесном взаимодействии — кожа к коже. Особенность нынешнего случая в том, что заболевший не выезжал за границу и уже полтора месяца находился в Москве. С учетом инкубационного периода до трех недель можно говорить о передаче вируса внутри страны", — пояснил врач.

Он добавил, что заболевание начинается с общих симптомов — повышения температуры, слабости и недомогания, после чего на коже появляются характерные пузырьковые высыпания. По словам специалиста, именно такая последовательность развития болезни наблюдалась у госпитализированного пациента.

"Оспа обезьян начинается с высокой температуры, недомогания и слабости. Затем появляются высыпания в виде пузырьков, похожие на герпес, которые переходят в типичную оспенную сыпь. После этого состояние может ухудшаться, повышается температура, развивается лихорадка. Лечение в таких случаях проводится симптоматическое, поскольку специфических препаратов от этой инфекции пока нет", — рассказал Болибок.

Врач подчеркнул, что тяжесть заболевания во многом зависит от разновидности вируса. Существует два штамма: клада I (Центральноафриканская), характеризующаяся тяжелым течением и летальностью до 10%, и клада II (Западноафриканская), при которой смертность не превышает 0,2%, но вирус распространяется быстрее. Именно клада II, по словам врача, вызвала глобальную вспышку 2022–2023 годов. Болибок добавил, что Роспотребнадзор пока не уточнил, к какому штамму относится выявленный в России случай, и источник заражения остается неизвестным.